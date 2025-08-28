Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes

Este mediodía, un violento siniestro vial ocurrió en pleno Barrio Norte de nuestra Región, cuando un vehículo particular perdió el control del rodado, chocó y casi se incrusta adentro de una farmacia ubicada en la avenida 38 y y la calle 4 de La Plata.

En declaraciones que hizo un vecino en exclusiva a EL DIA, contaron: "Uno de los autos casi termina incrustado en la farmacia. No hubo heridos de milagro, la farmacia estaba repleta de personas y adultos mayores".

En tanto, los vehículos que participaron del siniestro que de milagro no terminó en tragedia fueron un Suzuki Fun (rojo) y un Chevrolet Spark (negro), cuyas ambas conductoras estuvieron ilesas.

"Fue más el susto en la farmacia por el golpe que hizo el choque", dijo un vecino a este medio.