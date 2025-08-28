Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes

Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes
28 de Agosto de 2025 | 12:30

Este mediodía, un violento siniestro vial ocurrió en pleno Barrio Norte de nuestra Región, cuando un vehículo particular perdió el control del rodado, chocó y casi se incrusta adentro de una farmacia ubicada en la avenida 38 y y la calle 4 de La Plata.

En declaraciones que hizo un vecino en exclusiva a EL DIA, contaron: "Uno de los autos casi termina incrustado en la farmacia. No hubo heridos de milagro, la farmacia estaba repleta de personas y adultos mayores".

En tanto, los vehículos que participaron del siniestro que de milagro no terminó en tragedia fueron un Suzuki Fun (rojo) y un Chevrolet Spark (negro), cuyas ambas conductoras estuvieron ilesas.

"Fue más el susto en la farmacia por el golpe que hizo el choque", dijo un vecino a este medio.

