La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque
La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque
"Montañas de ampollas de fentanilo": la Justicia pidió que intervenga urgente Medio Ambiente
"Algo muy raro" y una fuga a toda velocidad: la versión de un testigo que vio el accidente fatal del repartidor
La oposición reactivó la comisión $LIBRA: un “lilito” al mando y el oficialismo se retiró en protesta
Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron varios millones por error, contactó a la persona y se los devolvió
Estudiantes se prepara para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero: ¿habrá rotación?
VIDEO. "Vamos a brindar" y el reencuentro en Estancia: Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona en Gimnasia
Un nene de 11 años está grave tras la patada de un caballo en La Plata
Choque en diagonal 74: una ciclista quedó con la mano atrapada
VIDEO. El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
El mapa de las universidades bonaerenses: cuando estudiar depende de un código postal
Tamara Pettinato afirmó que volvería a entrevistar a Alberto Fernández: “Sólo los que me comí”
Condenan a 19 años de prisión al ladrón que apuñaló y mató al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
“Traición”: el alarmante informe del Ministerio Tutelar señala sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Carrió disparó fuerte contra Karina Milei: dijo que es "el personaje más oscuro" del Gobierno
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Lollapalooza Argentina 2026: se conoció la grilla de artistas internacionales y locales para todos los gustos
Marcela Morelo en La Plata: 2 x 1 en entradas con Club EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El AMBA concentra la mayor parte de la infraestructura universitaria y en el interior la presencia de universidades es fragmentada y no llega a cubrir la demanda. El desafío combina geografía, desigualdades sociales y políticas de desarrollo
Escuchar esta nota
Un reciente trabajo de georreferenciación de universidades en la provincia de Buenos Aires permite dimensionar un fenómeno conocido pero pocas veces expuesto en toda su magnitud: la concentración de instituciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la escasa oferta en vastas regiones del interior.
La provincia más extensa y poblada del país, con 135 municipios y más de 300 mil km², enfrenta un desafío que combina geografía, desigualdades sociales y políticas de desarrollo. Mientras que el AMBA concentra la mayor parte de la infraestructura universitaria, en el interior bonaerense la presencia de universidades es fragmentada y, en muchos casos, insuficiente para absorber la demanda local.
Esta asimetría genera consecuencias concretas: miles de jóvenes deben migrar a La Plata, CABA, al Conurbano o incluso a otras provincias para acceder a la educación superior, con los costos económicos, familiares y sociales que esto conlleva. Al mismo tiempo, quienes logran permanecer en su lugar de origen suelen contar con opciones limitadas de carreras y especializaciones.
Frente a este panorama, el mapa elaborado no solo visibiliza la inequidad territorial, sino que se convierte en una herramienta para pensar políticas públicas que fortalezcan la democratización del acceso a la educación superior. La creación de nuevas sedes, el fortalecimiento de polos universitarios regionales y la ampliación de modalidades de educación a distancia con soporte local aparecen como estrategias necesarias para achicar la brecha.
"Es tiempo de que este tema forme parte de la agenda pública: la distribución de la oferta universitaria debe ser revisada y rediseñada con planificación, para que acompañe el crecimiento poblacional, las necesidades productivas de cada región y el derecho de los jóvenes bonaerenses a estudiar en igualdad de condiciones", asegura Luis María Ferella, Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia. Y agrega: “El derecho a estudiar no puede depender del código postal. Un joven del interior bonaerense merece las mismas oportunidades de formación que uno del AMBA. Garantizar ese derecho es también apostar al arraigo, al desarrollo equilibrado y a la igualdad de futuro para todos los bonaerenses”.
LE PUEDE INTERESAR
En marcha la remodelación de la plaza de 20 y 525 en Tolosa
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí