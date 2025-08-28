El tránsito en el centro de La Plata estaba afectado esta tarde como consecuencia de dos protestas en simultáneo que se realizaban frente a la Gobernación bonaerense. Por un lado, repartidores en moto se congregaron sobre calle 6. A pocos metros, un grupo de manteros también se manifestaba.

Como consecuencia del corte de calles, el tránsito era desviado desde 6 y 54, por lo que las adyacencias de Plaza San Martín se veían congestionadas. En el caso de los repartidores, la protesta es en reclamo de "justicia y seguridad" tras el caso de Agustín Ferreya, el joven de 24 años que falleció en las últimas horas en la zona de 44 y 3.

La víctima fatal es Agustín Ferreyra, un joven de 24 años que falleció en lo que se investiga como un accidente de tránsito. Sin embargo, los repartidores sostienen que se trató de un intento de robo que lo hizo escapar y provocó el accidente. Estaba trabajando para Pedidos Ya cuando ocurrió su deceso. Según trascendió, tenía casco y mochila de repartidor.

En tanto, respecto a los manteros, la manifestación de este mediodía fue en el marco de la serie de reclamos que llevan adelante desde el fin de semana. Los manteros rechazan el pedido de traslado a 96 y 117 por considerarlo alejado e inseguro.