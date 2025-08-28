Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
VTV La Plata: volvieron las largas colas y cada vez está más cara la revisión del auto
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
VIDEO. Jorge Taiana en EL DIA: “El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
VIDEO. “Siempre estaremos con los jubilados y los trabajadores”
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
VIDEO “En La Plata necesitamos más empleo en el sector privado”
La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
Qué se sabe del hombre de 86 años que podaba un árbol y murió desangrado en La Plata
Cambian la fecha del "Brazilian Day" en La Plata por las alertas de lluvia: ¿cuándo se festeja?
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses que aspira a liderar la ONU
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los usuarios de la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de La Plata pusieron el grito en el cielo en la mañana de este jueves al encontrarse con una enorme fila de autos que dieron lugar demoras inesperadas y estresantes en la misión de poder realizar el chequeo técnico anual.
El panorama, que se repite año a año, generó disgusto y malestar, ya que todavía se respira cierto enojo por los elevados precios que comenzaron a regir semanas atrás. Como se recordará, hacer el trámite para poder circular con la oblea actualizada cuesta casi 80 mil pesos.
Con respecto a las tardanzas, un automovilista que se comunicó con este medio aseguró que "tenía turno y tuve que hacer fila". "Llegué a las 8.45 y a las 10 todavía seguía esperando y sin ser atendido", sostuvo.
Otro usuario protestó que "la VTV es un curro, con lo que te hacen pagar encima tenés que esperar, en este momento la cola es de casi tres cuadras".
En la misma línea, un hombre que aguardaba a entrar al predio de 19 y 518 contó que "con turno y todo tuve que esperar". "Pero no es una espera normal, te lleva buena parte de la mañana", afirmó.
Cabe recordar que desde el mes pasado el área que depende del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires realizó un aumento de los precios.
LE PUEDE INTERESAR
El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Desde el 17 de julio, para vehículos de hasta 2.500 kilogramos el costo de la VTV es de $79.640,87. En tanto, aquellos que excedan ese peso deben abonar una suma de $143.353,57.
Para motovehículos, los valores son: más de 50cc y hasta 200cc, $31.856,35; más de 200cc y hasta 600cc, $47.784,52; y más de 600cc, $63.712,70.
En cuanto a remolques, semiremolques y acoplados, los montos son: hasta 2.500 Kg $47.784,52 y más de 2.500 Kg $71.676,79
Por otro lado, quedan exentos los vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos.
También vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.
En tanto, en la categoría de bonificados aparecen en primer lugar vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires, que abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.
Luego vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales, que abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.
Por último, jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.
Largas filas de autos para hacer la VTV en La Plata. Foto: Adrián Sosa
Largas filas de autos para hacer la VTV en La Plata. Foto: Adrián Sosa
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí