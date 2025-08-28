Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad

VTV La Plata: volvieron las largas colas y cada vez está más cara la revisión del auto

28 de Agosto de 2025 | 10:24

Escuchar esta nota

Los usuarios de la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de La Plata pusieron el grito en el cielo en la mañana de este jueves al encontrarse con una enorme fila de autos que dieron lugar demoras inesperadas y estresantes en la misión de poder realizar el chequeo técnico anual.

El panorama, que se repite año a año, generó disgusto y malestar, ya que todavía se respira cierto enojo por los elevados precios que comenzaron a regir semanas atrás. Como se recordará, hacer el trámite para poder circular con la oblea actualizada cuesta casi 80 mil pesos. 

Con respecto a las tardanzas, un automovilista que se comunicó con este medio aseguró que "tenía turno y tuve que hacer fila". "Llegué a las 8.45 y a las 10 todavía seguía esperando y sin ser atendido", sostuvo. 

Otro usuario protestó que "la VTV es un curro, con lo que te hacen pagar encima tenés que esperar, en este momento la cola es de casi tres cuadras". 

En la misma línea, un hombre que aguardaba a entrar al predio de 19 y 518 contó que "con turno y todo tuve que esperar". "Pero no es una espera normal, te lleva buena parte de la mañana", afirmó. 

Cabe recordar que desde el mes pasado el área que depende del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires realizó un aumento de los precios. 

Precios, exentos y bonificados

Desde el 17 de julio, para vehículos de hasta 2.500 kilogramos el costo de la VTV es de $79.640,87. En tanto, aquellos que excedan ese peso deben abonar una suma de $143.353,57. 

Para motovehículos, los valores son:  más de 50cc y hasta 200cc, $31.856,35; más de 200cc y hasta 600cc, $47.784,52; y más de 600cc, $63.712,70.

En cuanto a remolques, semiremolques y acoplados, los montos son: hasta 2.500 Kg $47.784,52 y más de 2.500 Kg $71.676,79

Por otro lado, quedan exentos los vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos.

También vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.

En tanto, en la categoría de bonificados aparecen en primer lugar vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires, que abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.

Luego vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales, que abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

Por último, jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.
 

Multimedia

Largas filas de autos para hacer la VTV en La Plata. Foto: Adrián Sosa

Largas filas de autos para hacer la VTV en La Plata. Foto: Adrián Sosa

