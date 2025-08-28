El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra

Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
VTV La Plata: volvieron las largas colas y cada vez está más cara la revisión del auto
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
En medio de la tensión política, mercado contenido, pero con tasas que nadie sabe cómo se van a pagar
La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
VIDEO. Jorge Taiana en EL DIA: “El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
VIDEO. “Siempre estaremos con los jubilados y los trabajadores”
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
VIDEO “En La Plata necesitamos más empleo en el sector privado”
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
Qué se sabe del hombre de 86 años que podaba un árbol y murió desangrado en La Plata
Cambian la fecha del "Brazilian Day" en La Plata por las alertas de lluvia: ¿cuándo se festeja?
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses que aspira a liderar la ONU
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Después de casi un mes de interrupción, el lunes 1° de septiembre los trenes del Roca retomarán su recorrido completo hasta y desde la Estación La Plata ya que están con los detalles finales de la renovación de vías entre Tolosa y la capital bonaerense.
El servicio había quedado limitado desde el pasado 4 de agosto, con cabecera provisoria en Tolosa, debido a las obras que formaron parte del plan de emergencia ferroviaria decretado por el Gobierno nacional. Las tareas incluyeron el reemplazo de 2.000 metros de rieles, además de la modernización de pasos peatonales y a nivel.
El tramo entre Tolosa y La Plata no recibía una renovación integral desde 1970, es decir, hacía 55 años. Hasta ahora, solo había tenido intervenciones menores que reciclaron rieles de otras zonas, lo que derivó en una infraestructura heterogénea y con tres perfiles distintos de rieles en un mismo sector.
Con la finalización de las obras, los cuatro pasos peatonales y los dos pasos a nivel de avenida 38 quedaron actualizados y equipados con semaforización.
En los primeros días, el regreso del servicio será con velocidades precaucionadas de 12 km/h, una práctica habitual cada vez que se inaugura un tendido ferroviario nuevo. De manera gradual, se irá aumentando: primero a 30 km/h, luego a 40, hasta alcanzar los 60 y finalmente los 90 km/h, velocidad prevista para ese sector.
Aunque las condiciones climáticas de estos últimos días de agosto han sido inestables, desde Trenes Argentinos confirmaron que el cronograma de trabajo se cumplió según lo previsto, ya que las vías estaban colocadas y solo restaba el trabajo de maquinarias de ajuste y compactación. Y le indicaron a El Día que habrá trabajo hasta las últimas horas de este mes.
LE PUEDE INTERESAR
Cambian la fecha del "Brazilian Day" en La Plata por las alertas de lluvia: ¿cuándo se festeja?
El objetivo principal de la renovación es reducir riesgos de accidentes y garantizar un servicio más seguro y confiable para los pasajeros, además de extender la vida útil de la infraestructura ferroviaria.
De esta manera, a partir del lunes 1° de septiembre, los usuarios volverán a contar con el trayecto completo entre La Plata y Plaza Constitución, tras un mes de molestias y reprogramaciones en el servicio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí