El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra

Después de casi un mes de interrupción, el lunes 1° de septiembre los trenes del Roca retomarán su recorrido completo hasta y desde la Estación La Plata ya que están con los detalles finales de la renovación de vías entre Tolosa y la capital bonaerense.

El servicio había quedado limitado desde el pasado 4 de agosto, con cabecera provisoria en Tolosa, debido a las obras que formaron parte del plan de emergencia ferroviaria decretado por el Gobierno nacional. Las tareas incluyeron el reemplazo de 2.000 metros de rieles, además de la modernización de pasos peatonales y a nivel.

El tramo entre Tolosa y La Plata no recibía una renovación integral desde 1970, es decir, hacía 55 años. Hasta ahora, solo había tenido intervenciones menores que reciclaron rieles de otras zonas, lo que derivó en una infraestructura heterogénea y con tres perfiles distintos de rieles en un mismo sector.

Con la finalización de las obras, los cuatro pasos peatonales y los dos pasos a nivel de avenida 38 quedaron actualizados y equipados con semaforización.

Cómo será el regreso

En los primeros días, el regreso del servicio será con velocidades precaucionadas de 12 km/h, una práctica habitual cada vez que se inaugura un tendido ferroviario nuevo. De manera gradual, se irá aumentando: primero a 30 km/h, luego a 40, hasta alcanzar los 60 y finalmente los 90 km/h, velocidad prevista para ese sector.

Aunque las condiciones climáticas de estos últimos días de agosto han sido inestables, desde Trenes Argentinos confirmaron que el cronograma de trabajo se cumplió según lo previsto, ya que las vías estaban colocadas y solo restaba el trabajo de maquinarias de ajuste y compactación. Y le indicaron a El Día que habrá trabajo hasta las últimas horas de este mes.

El objetivo principal de la renovación es reducir riesgos de accidentes y garantizar un servicio más seguro y confiable para los pasajeros, además de extender la vida útil de la infraestructura ferroviaria.

De esta manera, a partir del lunes 1° de septiembre, los usuarios volverán a contar con el trayecto completo entre La Plata y Plaza Constitución, tras un mes de molestias y reprogramaciones en el servicio.