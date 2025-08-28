Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Traición”: el alarmante informe del Ministerio Tutelar señala sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

28 de Agosto de 2025 | 16:52

Después de que Wanda Nara se quebró ante las cámaras y sostuvo que debió fingir un regalo del Día del Niño porque Mauro Icardi no les habría enviado presente alguno a sus hijas, el Ministerio Público Tutelar realizó un informe que es, cuanto menos, alarmante por el temor que las menores sienten, a serle desleal a su madre.

En medio de una novela turca, con el drama que implica el Wandagate, quedaron Francesca e Isabella, quienes están contenidas por las instituciones que implican una restitución internacional y así, Marcelo Gustavo Jalil Presidente del Consejo de Menores, dio a conocer una redacción conjunta con el Ministerio.

Según informó la periodista Angie Balbiani, el escrito concuerda con que las niñas tienen las lealtades modificadas: ellas anhelan pasar tiempo con su padre, pero temerían decirlo para evitar cierta molestia por parte de la mediática. El dictamen, que fue publicado el 18 de agosto, es descriptivo e imparcial, pero no colabora con el lado de Wanda e indica una gran falta de colaboración por parte de la conductora, al tiempo que la deja expuesta frente a actitudes de las menores.

“Al solicitarle, la profesional, a la mamá que colabore para ayudar a que active el teléfono de (una de las menores) para comunicarse con su padre, ella respondió que ‘el padre les había fallado nuevamente a las niñas al desplazarlas’ y que para ellas era una gran humillación y dolor, ver a los hijos de la pareja -Eugenia “La China” Suárez- mientras utilizaban sus pertenencias en Turquía”, señala el texto.

“Observan los profesionales que las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor, en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola, puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre”, continúa el comunicado.

“Esto refleja la culpa que siente por tener intereses que, en ocasiones, puede ser distinto a los de su progenitora, lo que puede llegar a percibir como una traición hacia la misma”, concluye el escrito de más de once páginas.

