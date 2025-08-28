Tensión y empujones en la caravana de Karina y Menem, ahora en Corrientes: hay detenidos
Escuchar esta nota
La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada hoy en la provincia de Corrientes después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.
Los funcionarios libertarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones del próximo domingo.
Karina Milei y Menem fueron a CORRIENTES por CAMPAÑA y tuvieron que ESCAPARSE. Todo un pais se entero que la HERMANA del PRESIDENTE ROBA PLATA de los MEDICAMENTOS de los DISCAPACITADOS y en TODO el PAIS los estan sacando a PATADAS EN EL CULO. pic.twitter.com/bZfVXDAAwv— Mati Aromi (@MatiAromi) August 28, 2025
Los incidentes con manifestantes que rechazaban la presencia de los libertarios en la capital correntina se suman al escrache que sufrió ayer el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.
En esa localidad del conurbano bonaerense, el jefe de Estado tuvo que ser evacuado después de una serie de enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el PJ, que el mandatario atribuyó a “los kukas tira piedras”.
“Los kukas tiraron piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas ‘Kirchnerismo Nunca Más’”, expresó Milei tras los hechos de violencia en la ciudad ubicada en la Tercera Sección Electoral.
🔴AHORA| Repudiaron a Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Almirón.— El Destape (@eldestapeweb) August 28, 2025
❗️Otra caravana del oficialismo libertario tuvo que ser evacuada, esta vez en Corrientes. https://t.co/puhlZGqsL4 pic.twitter.com/rEct2VkxRO
Mais uma vez, Karina Milei, irmã do presidente da Argentina teve que escapar de vizinhos furiosos. Desta vez, aconteceu em Corrientes; veja VÍDEO pic.twitter.com/paSRJprBcs— BLOG ALDO ALMEIDA (@BLOGALDOALMEIDA) August 28, 2025
Libertarios agredieron a periodistas de A24 en Corrientes: "La seguridad de Karina Milei me empujó" pic.twitter.com/7xldmBwrDi— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) August 28, 2025
