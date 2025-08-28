Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía

Tensión y empujones en la caravana de Karina y Martín Menem en Corrientes: hay detenidos

Tensión y empujones en la caravana de Karina y Martín Menem en Corrientes: hay detenidos
28 de Agosto de 2025 | 19:05

Escuchar esta nota

La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada hoy en la provincia de Corrientes después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.

Los funcionarios libertarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones del próximo domingo.

Los incidentes con manifestantes que rechazaban la presencia de los libertarios en la capital correntina se suman al escrache que sufrió ayer el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.

En esa localidad del conurbano bonaerense, el jefe de Estado tuvo que ser evacuado después de una serie de enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el PJ, que el mandatario atribuyó a “los kukas tira piedras”.

LE PUEDE INTERESAR

Las tasas de los plazos fijos se van para arriba: banco por banco cuánto se paga

LE PUEDE INTERESAR

Randazzo cuestionó “la falta de gestión” desde una estación de Tren Universitario abandonada en el Conurbano

“Los kukas tiraron piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas ‘Kirchnerismo Nunca Más’”, expresó Milei tras los hechos de violencia en la ciudad ubicada en la Tercera Sección Electoral.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis

¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos
Últimas noticias de Política y Economía

Con "terror" y evalúa ser "arrepentido": cómo pasa las horas Diego Spagnuolo tras el escándalo por presuntas coimas

Las tasas de los plazos fijos se van para arriba: banco por banco cuánto se paga

Randazzo cuestionó “la falta de gestión” desde una estación de Tren Universitario abandonada en el Conurbano

Cuenta DNI subió la tasa de plazo fijo al 52% anual
Deportes
Estudiantes se prepara para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero: ¿habrá rotación?
VIDEO. "Vamos a brindar" y el reencuentro en Estancia: Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona en Gimnasia
Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo
Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
Policiales
Cambios en las cúpulas de dos comisarías de La Plata: cuáles son las razones
Ola de robo de medidores de gas en Ringuelet: para reponerlos hay espera "para rato"
Dos heridos en La Plata tras el choque entre un colectivo y una moto
Choque en diagonal 74: una ciclista quedó con la mano atrapada
Un nene de 11 años está grave tras la patada de un caballo en La Plata
Espectáculos
Lollapalooza Argentina 2026: se conoció la grilla de artistas internacionales y locales para todos los gustos
Tamara Pettinato afirmó que volvería a entrevistar a Alberto Fernández: “Sólo los que me comí”
“Traición”: el alarmante informe del Ministerio Tutelar señala sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Violencia de género: Julieta Prandi le dejó un mensaje a Wanda Nara
Después de la trágica muerte de su nieta: el conmovedor regreso de Cris Morena junto a los chicos de Erreway
Información General
VIDEO. El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla