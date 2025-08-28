Condenan a 19 años de prisión al ladrón que apuñaló y mató al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo

Isaías José Suárez quien asesinó a Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo fue condenado a 19 años de prisión por ser acusado de homicidio en ocasión de robo..

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer este jueves el veredicto contra el ladrón que asesinó a Barbieri para ocultar el delito previo, es decir, el robo de su celular.

La familia de Barbieri no está conforme con la condena de Suárez quien no recibió la condena perpetua, ante esto el hermano de Mariano al salir del tribunal se abrazaron junto con la familia y manifestó: “Como familia esperábamos la pena máxima”.

“Lo que esto nos deja es que Luca, su hijo, pueda tener su historia escrita en este momento tan cruel que tuvimos como familia, el es mi chico y o entiende la situación”, detalló también el hermano.

“Mi soporte es mi hijo que me quedo. Es una etapa larga y dura vinimos acá para sangrar nuevamente”, exclamó con lágrimas el padre de Mariano.

Maricel González, la viuda de Barbieri, habló tras salir de la audiencia y exclamó: “No entiendo porque solo 19 años si es la persona que mató a Mariano”.

La víctima tenía 42 años, era oriunda de San Isidro y hacía poco había sido padre. Tras recibir un letal puñalada en el pecho por parte de Suárez, quien anteriormente le había sustraído el teléfono celular, en la zona de Avenida del Libertador, Barbieri acudió a pedir ayuda en una heladería y fue derivado a un centro médico. Horas después falleció. "No quiero morir", habían sido sus últimas palabras.

