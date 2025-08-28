Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales

Condenan a 19 años de prisión al ladrón que apuñaló y mató al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo

Condenan a 19 años de prisión al ladrón que apuñaló y mató al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo
28 de Agosto de 2025 | 13:38

Escuchar esta nota

Isaías José Suárez quien asesinó a Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo fue condenado a 19 años de prisión por ser acusado de homicidio en ocasión de robo..

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer este jueves el veredicto contra el ladrón que asesinó a Barbieri para ocultar el delito previo, es decir, el robo de su celular.

La familia de Barbieri no está conforme con la condena de Suárez quien no recibió la condena perpetua, ante esto el hermano de Mariano al salir del tribunal se abrazaron junto con la familia y manifestó: “Como familia esperábamos la pena máxima”.

“Lo que esto nos deja es que Luca, su hijo, pueda tener su historia escrita en este momento tan cruel que tuvimos como familia, el es mi chico y o entiende la situación”, detalló también el hermano.

“Mi soporte es mi hijo que me quedo. Es una etapa larga y dura vinimos acá para sangrar nuevamente”, exclamó con lágrimas el padre de Mariano.

Maricel González, la viuda de Barbieri, habló tras salir de la audiencia y exclamó: “No entiendo porque solo 19 años si es la persona que mató a Mariano”.

LE PUEDE INTERESAR

Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes

LE PUEDE INTERESAR

Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata

La víctima tenía 42 años, era oriunda de San Isidro y hacía poco había sido padre. Tras recibir un letal puñalada en el pecho por parte de Suárez, quien anteriormente le había sustraído el teléfono celular, en la zona de Avenida del Libertador, Barbieri acudió a pedir ayuda en una heladería y fue derivado a un centro médico. Horas después falleció. "No quiero morir", habían sido sus últimas palabras. 

En desarrollo

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
Últimas noticias de Policiales

Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes

Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata

Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad

Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
La Ciudad
El mapa de las universidades bonaerenses: cuando estudiar depende de un código postal
En marcha la remodelación de la plaza de 20 y 525 en Tolosa
El Teatro Coliseo Podestá recobra su brillo: terminaron las obras de la primera etapa y así luce
Una librería de La Plata se volvió viral por el particular descuento en el libro de Karina Milei
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
Deportes
Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo
Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
Espectáculos
Violencia de género: Julieta Prandi le dejó un mensaje a Wanda Nara
Después de la trágica muerte de su nieta: el conmovedor regreso de Cris Morena junto a los chicos de Erreway
¿A qué se debe el dolor que no deja dormir a Cami Homs?
Lali Espósito, Pedro Rosemblat y la foto que despertó rumores de casamiento ¿Será?
Se filtraron detalles del difícil momento que atraviesa la salud de Bruce Willis
Información General
VIDEO. El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla