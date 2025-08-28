Triple choque en el límite entre La Plata y Ensenada: hay tres heridos

28 de Agosto de 2025 | 20:18

Un impactante accidente tuvo lugar en el límite entre La Plata y Ensenada, involucrando a tres vehículos. Ocurrió hace instantes en la avenida 122 entre 40 y 41.

Por la colisión hay tres heridos y, según supo Diario EL DIA, “ninguno de gravedad”. Son un Chevrolet Agile gris, un Renault Sandero y una camioneta Volkswagen Amarok.

Un móvil del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar.

NOTICIA EN DESARROLLO