Un nene de 11 años está grave tras la patada de un caballo en La Plata

Un nene de 11 años está internado en grave estado, enfrentando una intervención quirúrgica, tras recibir la patada de un caballo. Ocurrió este mediodía en 19 y 87, de Altos de San Lorenzo.
Efectivos del Comando de Patrullas y personal de la comisaría 8ª acudieron a un llamado por un accidente con un joven y un equino. Al llegar, constataron la impactante escena y al menor inconsciente, con una herida en la cabeza a la altura de la sien.
Según el relato de una joven de 33 años dueña del animal, que terminó imputada por “Lesiones culposas”, el niño estaba jugando con su hijo de 14 años al lado del animal cuando “de repente, el caballo lo golpea con una patada”.
Al instante, la víctima quedó inconsciente y tendida en el luego. Una ambulancia del SAME trasladó de urgencia al menor al Hospital de Niños donde se encuentra en la sala de operaciones, en estado reservado.
