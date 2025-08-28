Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron 7 millones de pesos por error, contactó a la persona y se los devolvió

28 de Agosto de 2025 | 16:02

Martín Salas antepuso sus principios a cualquier necesidad que pudieran presentar los últimos días del mes. Desde Villa Elvira y sin dudar, devolvió nada menos que 7 millones de pesos que le habían enviado por transferencia. 

En un hecho totalmente inesperado, y mientras trabajaba como repartidor, el vecino de Villa Elvira observó en su cuenta de Mercado Pago una transferencia por el monto de $7.000.000. Poco después, el dueño de ese dinero se comunicó con él.

A través de transferencias de $1 le dejó mensajes y un teléfono. El platense se comunicó con este hombre, que resultó ser de La Pampa.

Por un llamado, explicó que el dinero estaba destinado a señar una camioneta pero, al momento de enviar la transferencia, se equivocó con los datos y fue a parar a la billetera virtual de Martín.

Poco después, la importante suma volvió a su dueño. “No podía creer que le devolvían el dinero, estaba temblando”, contó un familiar del repartidor, quien fue celebrado por todos los vecinos ante este humilde gesto.


