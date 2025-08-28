Choque en diagonal 74: una ciclista quedó con la mano atrapada

Una joven ciclista resultó tendida en medio de la calle, sobre diagonal 74 en la intersección con calle 20, tras chocar con una moto.

Ocurrió esta tarde y fue asistida por testigos y transeúntes. En el lugar se presentó un móvil del Comando de Patrullas.

Según indicaron quienes presenciaron el accidente, a la chica que se trasladaba en bicicleta “le quedó la mano atrapada en la cadena”.

NOTICIA EN DESARROLLO