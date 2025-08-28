Un repartidor voló por el aire tras chocar contra una obra en plena Avenida 7

Este jueves por la noche, un joven repartidor resultó herido esta noche tras sufrir un accidente en la Avenida 7 a escasos metros de Plaza Italia. El incidente ocurrió minutos antes de las 22 horas, luego de que el conductor terminó cercado entre un montículo de tierra y un colectivo.

Según afirmaron testigos, el repartidor "por esquivar un montículo que había en la vereda", se vio en la encrucijada de optar por colisionar contra el micro o el montículo. Finalmente, el sujeto impactó contra el montículo ubicado en la Avenida 7 entre 42 y 43, lo que provocó una dura caída de la moto.

Tras el terrible impacto, el joven sufrió lesiones en el rostro y en un brazo. En cuestión de minutos, el SAME acudió al lugar y lo trasladó hacia el Hospital Interzonal San Martín.

En el lugar del accidente quedó tirada la motocicleta con la mochila de delivery y sin chapa patente. En el lugar intervinieron agentes del Comando de Patrullas y de la Comisaría 2ª.