Policiales

Un repartidor voló por el aire tras chocar contra una obra en plena Avenida 7

Un repartidor voló por el aire tras chocar contra una obra en plena Avenida 7
28 de Agosto de 2025 | 22:02

Este jueves por la noche, un joven repartidor resultó herido esta noche tras sufrir un accidente en la Avenida 7 a escasos metros de Plaza Italia. El incidente ocurrió minutos antes de las 22 horas, luego de que el conductor terminó cercado entre un montículo de tierra y un colectivo.

Según afirmaron testigos, el repartidor "por esquivar un montículo que había en la vereda", se vio en la encrucijada de optar por colisionar contra el micro o el montículo. Finalmente, el sujeto impactó contra el montículo ubicado en la Avenida 7 entre 42 y 43, lo que provocó una dura caída de la moto.

Tras el terrible impacto, el joven sufrió lesiones en el rostro y en un brazo. En cuestión de minutos, el SAME acudió al lugar y lo trasladó hacia el Hospital Interzonal San Martín. 

"Algo muy raro" y una fuga a toda velocidad: la versión de un testigo que vio el accidente fatal del repartidor

En el lugar del accidente quedó tirada la motocicleta con la mochila de delivery y sin chapa patente. En el lugar intervinieron agentes del Comando de Patrullas y de la Comisaría 2ª.

En la noche de ayer, un repartidor perdió la vida luego de sufrir un accidente en la zona céntrica de Avenida 44 entre 3 y 4. El hecho, que hasta el momento se encuentra bajo una investigación ante las grandes sospechas de que habría ocurrido en el marco de un intento de robo, se conoció el testimonio de un presunto testigo del siniestro. La víctima, un joven de 24 años que se desempeñaba como delivery, perdió la vida en el lugar tras el duro impacto.

 

