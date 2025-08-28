Estudiantes vs Central Córdoba.- El Pincha se prepara para enfrentar al Ferroviario: ¿habrá rotación?

La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque
Estudiantes entrenó en horas de la mañana con la cabeza puesta en Central Córdoba, un duelo clave que tiene por delante el equipo encabezado por Eduardo Domínguez tras una seguidilla de compromisos. Tras el choque de este sábado en Santiago del Estero, el equipo tendrá por delante dos semanas para volver al ruedo con dos cruces ante River y el Flamengo.
En una jornada donde se llevaron a cabo trabajos de pase y definiciones, el cuerpo técnico pudo trabajar con mayor tranquilidad en lo físico, ya que no se registraron nuevas lesiones de consideración. Sin embargo, Eduardo Domínguez sigue de cerca la condición de varios futbolistas que arrastran desgaste por la acumulación de partidos. Guido Carrillo es uno de los casos más evidentes, el delantero viene cumpliendo un rol fundamental en ataque, pero el esfuerzo físico podría pasarle factura. En una situación similar se encuentra Santiago Ascacíbar, que ha jugado con poco descanso en los últimos encuentros.
Aunque en conferencia de prensa Domínguez anticipó que pondrá a los titulares frente al Ferroviario, el cansancio acumulado podría obligarlo a introducir variantes. Entre las alternativas que analiza el cuerpo técnico figuran Lucas Alario para reforzar la delantera y Ezequiel Piovi en la mitad de la cancha. Además, se aguardará hasta último momento por la evolución de Eric Meza, quien todavía no tiene asegurada su presencia en el lateral derecho.
Estudiantes tendrá un duro desafío el sábado a las 17, ya que enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero con la misión de seguir en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, el escenario será el Estadio Único Madre de Ciudades, que en el último tiempo le trajo grandes alegrías. Y además mantiene una buena racha: nunca perdió.
Si bien no fueron muchos los partidos que disputó en esa cancha, que fue inaugurado el 4 de marzo de 2021, siempre algo se llevó. En total fueron cinco los partidos que jugó Estudiantes, donde consiguió tres victorias y dos empates. Sin dudas, una efectividad alta en un reducto que le es complicado para muchos equipos del fútbol argentino.
Desde que el elenco santiagueño ascendió en 2019 a Primera División, fueron dos los encuentros en ese reducto, con un saldo positivo para el León: una victoria y un empate. El primer enfrentamiento se dio 21 de octubre de 2019 por la fecha 10 de la Superliga Profesional, donde el equipo dirigido por Ricardo Zielinski ganó 1-0 gracias al tanto de Facundo Sánchez. Por su parte, el otro antecedente dicta del 19 de marzo de 2021 por la sexta fecha de la Copa de la Liga, donde el partido terminó igualado 1-1.
