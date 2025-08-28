Lollapalooza 2026 Argentina: se conoció la grilla de artistas internacionales y locales para todos los gustos

Lollapalooza Argentina reveló su grilla oficial para 2026, y se perfila como una edición histórica: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan, entre otros, encabezan una increíble programación de 10 artistas principales que liderarán el evento más grande de música en vivo del país.

Del 13 al 15 de marzo, el Hipódromo de San Isidro se transformará en el escenario de una celebración musical llena de diversidad y grandes nombres. Además de los headliners ya mencionados, también estarán presentes leyendas como Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y el artista argentino Paulo Londra, remarcando la unión entre lo local e internacional.

La grilla continúa con una variedad impresionante que incluye a Interpol, Kygo, Peggy Gou, Addison Rae, Marina, Royel Otis, D4VD, The Dare, Men I Trust, Viagra Boys y más, lo que amplía la experiencia del festival a diferentes géneros y públicos.

Además, para muchos de los artistas citados, como Carpenter, Tyler, Chappell, Doechii y Lewis Capaldi, será su primera presentación en Sudamérica, un hecho que subraya la magnitud de esta programación. Esta edición se alinea con el anuncio de los festivales homónimos en Chile y Brasil, que también contarán con alineaciones muy similares, consolidando un polo musical sudamericano sin precedentes.

Ya está disponible la preventa 4 con Santander American Express en hasta 6 cuotas sin interés. Los tickets a la venta pueden adquirirse únicamente a través de All Access ( www.allaccess.com.ar ). Y se recomienda no comprar en sitios no oficiales.

El line-up completo

Los artistas que encabezarán y estarán presentes en la próxima edición: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Ratones Paranoicos.

También estarán Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD.

Además, serán parte de la grilla Soledad Pastorutti, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I TRust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, Roz, Militantes del Clímax, Hamdi, Nasa Histoires, Timlo, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerouno, Amigo de artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula Os y Jero Jones.