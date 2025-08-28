Uno por uno, los cambios en las cúpulas de las comisarías de La Plata: cuáles son las razones

En las últimas horas, salieron a la luz los cambios producidos en dos comisarías de La Plata, luego de la salida del jefe de la sede policial de Villa Ponsati. Asimismo, se conoció que ocupará su lugar quien estaba al mando de la subcomisaría de Gorina.

En La Plata, la cúpula policial encabeza cambios en diferentes sedes policiales y la salida de Claudio Orellana, quien se encargaba de estar al mando de la Comisaría 16ª de Villa Ponsati ubicada en 122 entre 81 y 82, se produjo por "razones personales".

En esa línea, se supo que asumió Javier Horacio Delle Ville, quien se desempañaba en la Subcomisaría de Gorina. En dicha dependencia de la zona norte platense trascendió que arribó un jefe policial proveniente de Berisso.