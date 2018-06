El dólar volvió a quedar en el centro de todas las inquietudes nacionales

Pese a los esfuerzos del Banco Central, de tasas al 40 por ciento anual y una pérdida récord de reservas, nada pudo contener la evolución del billete verde, que genera dudas sobre el futuro económico

Si hay un dato que sirve para medir la evolución del humor social en la Argentina, este es el valor del dólar. Es que sus desbandes suelen estar asociados en la memoria colectiva a épocas de malestar económico y social.

Por eso los datos de mayo generaron luces de alarma no sólo en el Gobierno, sino también en amplias franjas de la población.

Es que pese a que el Banco Central desplegó en las últimas semanas toda una batería de medidas tendientes frenar una disparada en el precio de la divisa, lo cierto es que la fuga de inversores extranjeros al billete norteamericano no cesa, desde que Donald Trump anunció la última suba de tasas en su país y generó un nuevo desequilibrio financiero internacional, que especialmente se siente en el país, más allá de lo que parece un inminente auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, se teme que las condicionalidades que establezca el organismo, lejos de frenar, incremente la suba del valor del dólar.

LA CARRERA INTERMINABLE

Más allá de la suba de un centavo del viernes, que dejó al dólar minorista en $ 25,56, el billete terminó mayo con una nueva leve suba, por mayor demanda propia por necesidad de divisas para pagos al exterior de fin de mes, a lo que se le sumó una persistente baja en la oferta de exportadores, que la oferta de intervenir del Banco Central no frenó.

De hecho, bancos oficiales debieron suplir otra vez el abastecimiento de moneda estadounidense que no realizaron lo privados, y también el Banco Central estuvo operando en los mercados a futuro para calmar las expectativas de incremento del tipo de cambio. En la plaza paralela, en tanto, el blue aumentó siete centavos se vendió a $25,97 por unidad, según informaron referentes de ese segmento, para iniciar junio a $ 26, casi 1 peso por encima del techo que buscó imponer la autoridad monetaria.

Por su parte, el dólar mayorista se mantuvo estable luego de tocar el jueves $24,98, en una rueda en la que se notó la presión sobre el billete por la necesidad de cobertura ante vencimientos del fin de mes de futuros, pagos al exterior por giros de importaciones y atesoramiento y coberturas de gastos con tarjetas que se utilizan en el exterior.

En resumen, en todo mayo el precio del dólar mayorista tuvo una suba del 21,5% y en lo que va del 2018 acumula un incremento de 33,8 por ciento. En tanto, el real de Brasil lleva suma en todo el año 12,5%, el mexicano 0,5% con altibajos mensuales, y el peso chileno en todo el 2018 acumula 2,1%, teniendo en cuenta como referencia que el dólar norteamericano se revaluó 1,9% contra las monedas extranjeras en lo que va del año, resumieron desde ABC cambios.

Los analistas confían que, tras la fuerte escalada del precio en las últimas semanas, en el comienzo del nuevo mes se tranquilice la demanda y su tendencia al alza. Aunque la cautela por la inestablidad de las distintas variables domésticas y externas sigue latente entre los operadores. El tema que más preocupa es la liquidación muy baja de divisas, respecto al total operado, por parte de los exportadores, aunque con el precio por encima de $ 25, comenzó a notarse una mayor oferta de los exportadores.

DETERIORO DE LAS RESERVAS

Al mismo tiempo, la brusca intervención del Banco Central se hizo notar en la caída de las reservas que registró la mayor baja mensual de los últimos 12 años.

Según los datos oficiales del Banco Central, en mayo las reservas internacionales cayeron 6.529 millones de dólares, tras intervenir en la plaza cambiaria para contener la suba del dólar, que en ese período aumentó 22,1 por ciento. El jueves 31 finalizaron en un total de U$S 50.094 millones, un 11,5 % menos que los U$S 56.623 millones con los que había concluido abril. Durante mayo, el organismo liderado por Federico Sturzenegger debió poner en marcha medidas para ponerle un freno al desborde devaluatorio del peso frente al dólar en medio de la corrida de inversores que deshicieron sus posiciones en Lebac para cubrirse en divisas.

El actual retroceso de activos es, en términos mensuales, el más alto desde enero de 2006. Con esta dinámica, el alza del 22% en el precio del dólar experimentado el mes pasado superó al acumulado en doce meses de 2017, cuando aumentó 17,3% entre enero y diciembre.

La pérdida de activos internacionales del Banco Central para un solo mes fue en mayo la más grande en 12 años y cuatro meses, detrás de los U$S 8.389 millones en enero de 2006. Entonces, el gobierno de Néstor Kichner desembolsó unos U$S 9.600 millones para cancelar por adelantado la totalidad de la deuda con el FMI. En aquel mes, las reservas cayeron 29,9%, de 28.078 millones a 19.689 millones de dólares. Sin embargo, terminaron ese año en U$S 32.037 millones por el resultado favorable del intercambio comercial.