La Plata: el video del momento del accidente el que murió el repartidor en avenida 44
Desde las 17 de este viernes 29 de agosto, la Autopista Buenos Aires - La Plata sufrirá interrupciones parciales en distintos tramos debido a obras de repavimentación. La medida impactará principalmente en quienes circulen en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Según informó AUBASA, el primer corte se producirá en el kilómetro 12 mano a Capital Federal, a la altura del Parque Comercial, donde permanecerá inhabilitada la salida habitual. Ante esta restricción, las autoridades viales recomendaron utilizar como alternativa la salida del kilómetro 16 en Bernal o bien la del kilómetro 7 en Dock Sud, con el fin de evitar congestiones y garantizar una circulación más fluida.
En el sentido hacia la provincia, la salida en el kilómetro 9, correspondiente hacia el Acceso Sudeste, permanecerá cerrada. En este caso, se habilitaron desvíos por el kilómetro 7,5 y el kilómetro 8,5, con el objetivo de agilizar el tránsito en esa zona.
La empresa concesionaria explicó que los trabajos forman parte de un plan de mantenimiento integral de la traza, que busca mejorar la seguridad vial y extender la vida útil del pavimento. Por esa razón, pidieron a los usuarios circular con precaución, respetar las velocidades máximas y atender las indicaciones del personal vial en la zona.
Los automovilistas que deban realizar el trayecto durante la tarde y la noche de este viernes deberán prever demoras, especialmente en los accesos y desvíos. En ese sentido, se recomendó salir con mayor anticipación y, en lo posible, optar por vías alternativas para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires.
