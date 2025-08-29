Bombazo de Juana Repetto al anunciar que está embarazada: ¿Quién será el padre?

La Plata: el video del momento del accidente el que murió el repartidor en avenida 44
Está separada hace cinco meses. Incertidumbre
Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar “una bomba” en su cuenta de Instagram: está embarazada y será madre por tercera vez.
El anuncio transcurre a cinco meses de que haya hecho pública su separación de Sebastián Graviotto, padre de sus dos hijos Toribio y Belisario.
“Escuchen, les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada”, adelantó en sus historias.
La influencer ironizó con su situación y publicó un reel que constaba en dos partes; la primera indicaba “otras mujeres recientemente separadas”, mostrando a un grupo de chicas bailando.
La segunda parte era ella haciéndose un análisis de sangre para luego revelar una foto de dos test de embarazo que daban positivo: “Yo recientemente separada”.
