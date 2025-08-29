En La Plata, alumnos plantaron decenas de ejemplares para celebrar el Día del Árbol

El viernes se celebró en el barrio Meridiano V el Día del Árbol. La jornada se desarrolló en 17 y 72 y tuvo como protagonista a niños y niñas de la Escuela 58, quienes plantaron más de 40 ejemplares.

A su vez, los chicos llevaron adelante una jornada de forestación, aprendizaje y contacto con la tierra.

El evento estuvo organizado por el Centro Cultural Estación Provincial de Meridiano V, la biblioteca la Chicharra y la Escuela 58.