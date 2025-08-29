Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En La Plata, alumnos plantaron decenas de ejemplares para celebrar el Día del Árbol

En La Plata, alumnos plantaron decenas de ejemplares para celebrar el Día del Árbol
29 de Agosto de 2025 | 18:00

El viernes se celebró en el barrio Meridiano V el Día del Árbol. La jornada se desarrolló en 17 y 72 y tuvo como protagonista a niños y niñas de la Escuela 58, quienes plantaron más de 40 ejemplares.

A su vez, los chicos llevaron adelante una jornada de forestación, aprendizaje y contacto con la tierra.

El evento estuvo organizado por el Centro Cultural Estación Provincial de Meridiano V, la biblioteca la Chicharra y la Escuela 58.

