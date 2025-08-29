Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ivo Mammini fue operado en Barcelona: "La cirugía salió perfecta"

Ivo Mammini fue operado en Barcelona: “La cirugía salió perfecta”
29 de Agosto de 2025 | 20:28

Escuchar esta nota

El delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Ivo Mammini, fue operado en Barcelona tras confirmarse la rotura de ligamentos que frenó su pase al fútbol sueco. Su representante, Fabio Scandizzo, dialogó con el Equipo Deportivo de La Redonda y llevó tranquilidad al confirmar que la intervención fue un éxito.

“Hace una hora lo trajeron a la habitación. Salió todo perfecto, por suerte. Ahora se queda en la clínica hasta el lunes y después permaneceremos en Barcelona unos días más”, relató Scandizzo en comunicación desde Europa.

Mammini viajó a Suecia con el pase prácticamente cerrado. El club le había reservado la camiseta número 9 y hasta había compartido cena con el director deportivo en Estocolmo. Sin embargo, en la revisión médica se detectó la lesión.

“Nosotros viajamos convencidos de que era una sinovitis por líquido en la rodilla. Incluso el cuerpo médico de Gimnasia me dio un informe de alta para presentar allá. Nunca íbamos a arriesgar si teníamos dudas”, explicó Scandizzo.

El giro llegó de madrugada: “A la 1 de la mañana me llama el director deportivo y me dice que la resonancia había mostrado algo mal. No lo podía creer. A Ivo se lo comuniqué al desayuno, antes de que fuera al club a firmar contrato. Primero pensó que lo estaba cargando. Cuando vio que era cierto, se derrumbó”, contó.

La recomendación del club sueco fue trasladarse a Barcelona para consultar al doctor Ramón Cugat, uno de los especialistas más reconocidos en lesiones de rodilla. Allí se confirmó la rotura de ligamentos y se decidió la operación.

La recuperación de Ivo Mammini

El delantero tripero ahora deberá afrontar una recuperación que demandará entre 8 y 10 meses. “Es un tropezón, nada más. Con la cabeza que tiene, lo aplicado y profesional que es, va a salir adelante”, aseguró Scandizzo.

Respecto a su contrato, aclaró que Gimnasia seguirá siendo el club que lo contiene: “Tiene que presentarse a hacer la recuperación ahí. El club debe pagar el sueldo hasta el alta médica. Después se abre una ventana especial para jugadores que vienen de este tipo de lesiones”.

El representante también reveló que, hasta el momento, ni el cuerpo técnico ni los médicos de Gimnasia se comunicaron con el jugador. “Sí recibimos el mensaje de un dirigente, Juan Pablo Arrien, que se interesó por cómo había salido todo”, dijo.

Mammini, que tenía la chance de iniciar su carrera europea en Suecia, deberá esperar. Por lo pronto, el diagnóstico es claro: la operación fue exitosa y ahora comienza una etapa de rehabilitación clave para que vuelva a las canchas en plenitud.

“Estamos contentos porque la cirugía salió muy bien. Ahora es tiempo de paciencia y trabajo”, cerró Scandizzo.

 

