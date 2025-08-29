Filtran audios de Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

En medio de las filtraciones que revelaron el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se conocieron este viernes dos audios atribuidos a Karina Milei, hermana de Javier Milei y secretaria general de Presidencia.

Sin embargo, a diferencia de las grabaciones previas que desataron la polémica, estas nuevas revelaciones no contienen ninguna referencia al supuesto esquema de corrupción.

Los audios de Karina Milei

Los fragmentos de seis y nueve segundos fueron difundidos por “Carnaval Stream” bajo la consigna “la puntita”, los audios se remontarían a un período de “ruido” interno en el Gobierno y habrían sido tomados en una oficina pública.

En ellos, la voz atribuida a Karina Milei pide evitar conflictos internos y llama a la “unidad”. “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se escucha en una de las grabaciones.

En otro fragmento, se percibe un reproche por supuesta falta de dedicación, contrastando con sus propias extensas jornadas laborales: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”. Se asegura que existen hasta 50 minutos de este material de audio.