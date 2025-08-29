Allanamientos de la Policía Aeroportuaria en la zona oeste de La Plata: ¿qué pasó?

Durante la mañana de este viernes en la zona oeste de La Plata, vecinos se vieron sorprendidos al ver oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizando varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Uno de los operativos se hizo sobre calle 63 entre 138 y 139, en la localidad de Los Hornos. Todos fueron ordenados por la justicia Federal.

Según fuentes que pudo acceder en exclusiva EL DIA, contaron: "Fue un allanamiento por droga, parece que están buscando a un tipo que trabaja en un banco y tiene diferentes propiedades en toda la Provincia. Es una persona con un nivel económico bastante interesante, creo que lo han atrapado en la zona de Ezeiza".

En tanto, sobre uno de los allanamientos que tuvo lugar en la zona oeste platense, más precisamente en el centro comercial de Los Hornos, explicaron: "Están allanando esos locales comerciales porque aparentemente cuando realizaron los operativos revolearon algo a los patios de los locales. Vino la fiscal Federal y autorizó los allanamientos en urgencia para esos lugares".

Por último, hasta el momento lo que pudo relevar EL DIA, es que en Los Hornos se realizó un allanamiento en una vivienda particular y en un local de ropa llamado "Big Bang".