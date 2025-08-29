Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Deportes |Declaraciones desde Zandvoort

¿Briatore “bajó” a Colapinto de la Fórmula 1?: “Quizás necesite dos años más para estar en la categoría”

El asesor deportivo de Alpine puso en duda la continuidad del piloto argentino. Reconoció su talento, pero lo criticó de manera severa

¿Briatore “bajó” a Colapinto de la Fórmula 1?: “Quizás necesite dos años más para estar en la categoría”
29 de Agosto de 2025 | 15:56

Escuchar esta nota

Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, dejó una frase que resonó en el Gran Premio de los Países Bajos: “Quizás Colapinto necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1”. Lo dijo en la conferencia de prensa posterior a las prácticas libres, en las que Franco Colapinto finalizó 18° en la FP1 y 9° en la FP2.

El directivo italiano fue consultado sobre qué esperaba ver del joven piloto argentino para confirmar su continuidad de cara a 2026, y su respuesta fue contundente: “Creo que ya lo he visto todo. Es muy difícil lidiar con estos coches tan pesados y rápidos para un debutante. Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1”.

Briatore comparó la situación de Colapinto con la de Andrea Kimi Antonelli en Mercedes: “Son chicos, tienen mucha presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos”. Y admitió que el entorno de Alpine pudo haber contribuido a esa carga: “Quizás estar en un equipo grande, con un compañero como Pierre Gasly, le puso demasiada presión. Tal vez nos equivocamos en la gestión del piloto”.

Aunque evitó confirmar el futuro inmediato del argentino, el asesor fue tajante al cerrar la conferencia: “Tenemos a nuestros propios pilotos”, en un guiño de respaldo absoluto hacia Gasly.

Un Alpine en crisis

El panorama de Colapinto se enmarca en la peor temporada histórica de la escudería francesa. Alpine ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores con apenas 20 puntos, todos sumados por Gasly. Desde su debut en Imola, el argentino no logró sumar unidades y su mejor resultado fue un 13° puesto en Mónaco y Canadá.

El propio Colapinto reconoció que el equipo necesita un salto de calidad: “Estamos tratando de entender dónde podemos extraer más rendimiento. Trabajamos duro, pero a veces nos falta consistencia”.

LE PUEDE INTERESAR

Héctor Domínguez, muy crítico con la gestión Cowen: "Toda esta joda no puede ser gratis"

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto pateó el tablero y clasificó 9º en la segunda práctica del GP de Países Bajos

El futuro, en suspenso

Con declaraciones cruzadas y sin resultados en pista, el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 aparece rodeado de incertidumbre. Mientras Briatore pide paciencia y tiempo de maduración, el argentino insiste en que seguirá enfocado en el desarrollo del próximo año: “Desde que era muy joven, este fue mi sueño. Estoy muy agradecido por la oportunidad y quiero seguir aquí”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Colapinto pateó el tablero y clasificó 9º en la segunda práctica del GP de Países Bajos

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Avanza la ciclogénesis hacia La Plata, que trae a la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?

¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata

Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados

Colapinto pateó el tablero y clasificó 9º en la segunda práctica del GP de Países Bajos

Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario

¿Arrepentido?: Spagnuolo temería por su vida

Por qué la Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque de La Plata
Últimas noticias de Deportes

Héctor Domínguez, muy crítico con la gestión Cowen: "Toda esta joda no puede ser gratis"

Colapinto pateó el tablero y clasificó 9º en la segunda práctica del GP de Países Bajos

La URBA confirmó que las finales del rugby se jugarán en cancha de La Plata RC

Fiesta amarilla a 30 años de la gloria: La Plata Rugby Club homenajeó a los campeones de 1995
Policiales
La Plata: el video del momento del accidente el que murió el repartidor en avenida 44
Allanamientos de la Policía Aeroportuaria en la zona oeste de La Plata: ¿qué pasó?
¿Accidente o ataque? Repartidores preparan una movida por el joven que murió en el centro de La Plata
Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"
Misterio mortal en La Plata, con una víctima y muchos interrogantes: ¿accidente, despiste o ataque?
Espectáculos
Teatro, música, shows y más en la agenda para este finde en La Plata
Cine y memoria en el Coliseo Podestá, con entrada gratuita: presentan el documental Tiempos Circulares
Nico Vázquez habló de las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi: ¿qué dijo?
Cristiano y Georgina: el terror de los árabes
Branca, renacido: “Me miro y me doy vergüenza”
La Ciudad
Atención: habrá cierres y desvíos desde esta tarde en la Autopista La Plata
"Te voy a matar": grave denuncia por el nuevo caso de violencia que sacude al Albert Thomas de La Plata
Micros, prepagas, colegios privados y más: todos los aumentos que se activan el próximo lunes
El ingreso al barrio La Armonía ya tiene calles mejoradas, obras hidráulicas y más iluminación
¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata
Política y Economía
Las alarmas que encendió Arriazu, el economista más escuchado por Milei
Informe calificó a La Plata como el Municipio "más sólido financieramente" y "transparente de Argentina"
Mar del Plata: Pulti recorre barrios y ratifica compromiso con los vecinos
Bahía Blanca: Francos reconoce falta de fondos y promete gestionar la asignación
Tandil: el servicio de recolección de residuos comenzó a normalizarse

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla