¿Briatore “bajó” a Colapinto de la Fórmula 1?: “Quizás necesite dos años más para estar en la categoría”

Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, dejó una frase que resonó en el Gran Premio de los Países Bajos: “Quizás Colapinto necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1”. Lo dijo en la conferencia de prensa posterior a las prácticas libres, en las que Franco Colapinto finalizó 18° en la FP1 y 9° en la FP2.

El directivo italiano fue consultado sobre qué esperaba ver del joven piloto argentino para confirmar su continuidad de cara a 2026, y su respuesta fue contundente: “Creo que ya lo he visto todo. Es muy difícil lidiar con estos coches tan pesados y rápidos para un debutante. Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1”.

Briatore comparó la situación de Colapinto con la de Andrea Kimi Antonelli en Mercedes: “Son chicos, tienen mucha presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos”. Y admitió que el entorno de Alpine pudo haber contribuido a esa carga: “Quizás estar en un equipo grande, con un compañero como Pierre Gasly, le puso demasiada presión. Tal vez nos equivocamos en la gestión del piloto”.

Aunque evitó confirmar el futuro inmediato del argentino, el asesor fue tajante al cerrar la conferencia: “Tenemos a nuestros propios pilotos”, en un guiño de respaldo absoluto hacia Gasly.

Un Alpine en crisis

El panorama de Colapinto se enmarca en la peor temporada histórica de la escudería francesa. Alpine ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores con apenas 20 puntos, todos sumados por Gasly. Desde su debut en Imola, el argentino no logró sumar unidades y su mejor resultado fue un 13° puesto en Mónaco y Canadá.

El propio Colapinto reconoció que el equipo necesita un salto de calidad: “Estamos tratando de entender dónde podemos extraer más rendimiento. Trabajamos duro, pero a veces nos falta consistencia”.

El futuro, en suspenso

Con declaraciones cruzadas y sin resultados en pista, el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 aparece rodeado de incertidumbre. Mientras Briatore pide paciencia y tiempo de maduración, el argentino insiste en que seguirá enfocado en el desarrollo del próximo año: “Desde que era muy joven, este fue mi sueño. Estoy muy agradecido por la oportunidad y quiero seguir aquí”.