"Te voy a matar": grave denuncia por el nuevo caso de violencia que sacude al Albert Thomas de La Plata

El Albert Thomas, el emblemático colegio industrial de La Plata, se convirtió otra vez en escenario de un hecho de violencia que no pasó desapercibido en la comunidad educativa y volvió a encender las alarmas. En una denuncia penal radicada este miércoles por la tarde consta que una estudiante de 16 años y su novio fueron agredidos en la puerta del establecimiento de 1 entre 57 y 58 por una alumna de 13, la madre de esta y otros tres menores de edad. Según la parte denunciante, las adolescentes mantienen un encono que data de poco más de dos meses.

En diálogo con EL DIA, la madre denunciante detalló que "mi hija tiene 16 años y la nena que la atacó, 13. Todo empezó en simples cruces de miradas cada vez más recurrentes -mi hija me decía que ella era más chiquita-, hasta que un día la nena le da un empujón y le dice: 'Me alegro que tu mamá se haya muerto'". "Yo soy madre adoptiva, la mamá biológica de mi hija falleció hace un tiempo", contó la mujer en ese sentido.

A decir de la denunciante, a raíz de esa agresión verbal "mi hija se enojó, la encaró y le dijo que si la seguía molestando con el tema de la madre la iba a agarrar". "Sin embargo mi hija no le pegó, nunca la tocó. Pero la nena la dijo a su madre que sí la había golpeado, le mintió”. Añadió.

En torno a ese cruce ocurrido el miércoles 4 de junio sostuvo que “ese mismo día la madre va al colegio a retirarla y se quedó afuera dos horas junto a otros adultos esperando a mi hija, mientras que la preceptora me avisó lo que estaba pasando y fui enseguida al colegio". "Estando dentro la señora le dice a los pibes que patearan la puerta y nosotros nos tuvimos que resguardar en la institución hasta que intervino la policía”, indicó.

"Al día siguiente, que era jueves, la mujer fue otra vez a esperar a mi hija y yo hice la denuncia policial vía web. El viernes mi hija ya no fue al colegio porque tenía miedo. Durante los dos meses siguientes la situación se calmó más allá de que la nena seguía diciéndole cosas a mi hija", prosiguió.

"Te voy a matar"

La denunciante señaló que después de dos meses de tensa calma la situación se intensificó el pasado miércoles. La madre de la menor de 13 años y sus acompañantes volvieron a esperar a la pareja de jóvenes. Cuando los vieron, la nena 13 años insultó a la de 16 y golpeó a su novio. La madre de la más chica, por su parte, le lanzó un piedrazo en la nuca al chico y le torció dos dedos de la mano a la joven de 16 años. Una testigo logró separarlos, y el vicedirector del colegio, al intervenir, fue insultado y amenazado de muerte por la mujer.

Tras la agresión, la denunciante aseguró que su hija y el novio están con miedo, y que los preceptores deben cuidarlos en los recreos. Según reveló la mujer le dijo a su hija: "Te voy a matar". La madre denunciada en tanto se niega a cambiar de escuela a su hija.

La madre de la joven de 16 años presentó una orden de restricción perimetral, pero se quejó de la demora. "No sé qué espera el juzgado y el colegio, lo tienen que frenar porque va a terminar mal", advirtió.

El caso pone en evidencia la falta de medidas de las autoridades escolares. La directora del colegio se reunió con ambas familias y les explicó que desde el Ministerio de Educación bajarán talleres de convivencia, y que pueden acompañar a la pareja hasta la parada del colectivo, pero la madre de la joven agredida considera que no es la solución. Días atrás, otro estudiante fue agredido y terminó con heridas en las costillas y la cabeza