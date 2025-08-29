Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata
Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA oficializa las programaciones para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Betano Clausura 2025. Aquí, el cronograma completo de estas dos jornadas.
Fecha 8 (interzonal)
Jueves 11 de septiembre
20.00 Belgrano – San Martín SJ
Viernes 12 de septiembre
14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba
19.00 Racing – San Lorenzo
19.00 Huracán – Vélez
21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.
21.15 Newell’s – Atlético Tucumán
Sábado 13 de septiembre
14.30 Godoy Cruz – Barracas Central
16.45 Independiente – Banfield
19.00 Estudiantes – River
21.15 Sarmiento – Aldosivi
Domingo 14 de septiembre
15.00 Gimnasia – Unión
15.00 Instituto – Argentinos
17.30 Rosario Central – Boca
20.00 Tigre – Talleres
20.00 Defensa y Justicia – Platense
Fecha 9
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)
19.00 Huracán – Racing (Zona A)
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)
21.15 Lanús – Platense (Zona B)
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)
16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)
21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)
Fecha 10
Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A)
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)
Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)
Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal)
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)
20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)
20.15 Instituto – Lanús (Zona B)
Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
