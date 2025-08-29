Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"

VIDEO.- De las piedras a las piñas: otra caravana de LLA con incidentes en Corrientes
Un nuevo siniestro vial ocurrió durante la noche en nuestra Región, cuando al menos tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en cadena en la avenida 122 entre y 39, entre los límites de La Plata y Ensenada.
En declaraciones que hizo un vecino a EL DIA, explicó: "La camioneta gris no llegó a frenar y se tragó los otros dos autos que estaban frenados. Hubo adultos mayores heridos y una nena que estaba en el primer auto".
En tanto, al lugar se acercó una ambulancia con médicos del SAME, quienes asistieron a las personas adultas y además, a una niña que tuvo heridas producto del fuerte impacto inesperado.
Por último, en la zona de la avenida 7 entre 42 y 43, un repartidor resultó herido tras un fuerte siniestro vial. Fue asistido por el SAME.
