¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata

Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados
Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados
En La Plata, una condena y detención casi termina con golpes
Avanza la ciclogénesis hacia La Plata, que trae a la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas
El lunes otra vez aumenta el boleto del micro en La Plata: los nuevos valores
El Micro Universitario de La Plata amplía su recorrido: nuevos trayectos y horarios
Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Abogados cada seis cuadras: en su día, una de las profesiones más clásicas en La Plata
Teatro, música, shows y más en la agenda para este finde en La Plata
Colapinto ya gira en la segunda práctica del Gran Premio de Países Bajos
Nico Vázquez habló de las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi: ¿qué dijo?
Misterio mortal en La Plata, con una víctima y muchos interrogantes: ¿accidente, despiste o ataque?
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
¿Impactará en los precios? El impuesto a los combustibles se ajustará por inflación
VIDEO. “Costosa” renovación de vías del Tren Roca: comerciantes de 1 y 44, con la mitad de las ventas
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este viernes
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?
Por qué la Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque de La Plata
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Tiembla Nicky Nicole: la amenaza en vivo de la ex de Lamine Yamal
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La concejal Yanina Sánchez presentó el proyecto en el Concejo Deliberante, que busca reducir la velocidad de los conductores mediante señalización tridimensional en Avenida 7 y calle 49.
Escuchar esta nota
La ciudad de La Plata avanza en la modernización de su señalética vial con la incorporación de pasos peatonales tridimensionales (PP3D), una técnica que ya ha demostrado su efectividad en distintas partes del mundo, desde Islandia hasta ciudades de China, Francia y España.
El proyecto, impulsado por la concejal Yanina Sánchez en el Concejo Deliberante, contempla la instalación de estas sendas en la Avenida 7, antes y después de su intersección con la calle 49. Además, se colocarán señales verticales de “Atención” a 30 metros de cada cruce, advirtiendo a los conductores sobre la presencia del nuevo sistema.
La técnica de señalización en 3D genera una ilusión óptica que hace que las franjas blancas parezcan sobresalir del asfalto, logrando que los conductores reduzcan su velocidad de manera instintiva. Experiencias previas han demostrado que este método no genera riesgos adicionales y contribuye a prevenir accidentes.
“Este proyecto busca mejorar la seguridad vial con herramientas innovadoras, para cuidar la vida de los peatones y concientizar a los automovilistas”, destacó Sánchez al presentar la propuesta.
El plan también prevé la contratación de empresas especializadas para garantizar una correcta implementación. Además, el municipio realizará un seguimiento estadístico para evaluar el impacto en la reducción de velocidad y en la prevención de accidentes.
Experiencias similares ya se aplicaron con éxito en ciudades argentinas como San Pedro y Salta, donde los niveles de velocidad en cruces urbanos disminuyeron significativamente. Con esta iniciativa, La Plata da un paso más hacia una ciudad más segura y moderna.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí