¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata

La ciudad de La Plata avanza en la modernización de su señalética vial con la incorporación de pasos peatonales tridimensionales (PP3D), una técnica que ya ha demostrado su efectividad en distintas partes del mundo, desde Islandia hasta ciudades de China, Francia y España.

El proyecto, impulsado por la concejal Yanina Sánchez en el Concejo Deliberante, contempla la instalación de estas sendas en la Avenida 7, antes y después de su intersección con la calle 49. Además, se colocarán señales verticales de “Atención” a 30 metros de cada cruce, advirtiendo a los conductores sobre la presencia del nuevo sistema.

La técnica de señalización en 3D genera una ilusión óptica que hace que las franjas blancas parezcan sobresalir del asfalto, logrando que los conductores reduzcan su velocidad de manera instintiva. Experiencias previas han demostrado que este método no genera riesgos adicionales y contribuye a prevenir accidentes.

“Este proyecto busca mejorar la seguridad vial con herramientas innovadoras, para cuidar la vida de los peatones y concientizar a los automovilistas”, destacó Sánchez al presentar la propuesta.

El plan también prevé la contratación de empresas especializadas para garantizar una correcta implementación. Además, el municipio realizará un seguimiento estadístico para evaluar el impacto en la reducción de velocidad y en la prevención de accidentes.

Experiencias similares ya se aplicaron con éxito en ciudades argentinas como San Pedro y Salta, donde los niveles de velocidad en cruces urbanos disminuyeron significativamente. Con esta iniciativa, La Plata da un paso más hacia una ciudad más segura y moderna.