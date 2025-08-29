La Plata: el video del momento del accidente el que murió el repartidor en avenida 44

Escándalo por los audios: allanan la Droguería Suizo Argentina y sedes de la ANDIS
Escándalo por los audios: allanan la Droguería Suizo Argentina y sedes de la ANDIS
La investigación por la muerte de Agustín Ferreyra (24), el joven delivery que perdió la vida en la rambla de Avenida 44 entre 3 y 4, sumó en las últimas horas pruebas clave que permiten a la Justicia inclinarse por la hipótesis de un accidente de tránsito y no de un homicidio en ocasión de robo, como se barajó inicialmente.
El expediente, que continuará en la Fiscalía N°14 de Delitos Culposos a cargo de Ana María Scarpino, cuenta con el resultado de la autopsia y un video de cámaras de seguridad que refuerzan esta línea de investigación.
De acuerdo a fuentes judiciales consultadas, Ferreyra “fue embestido por una moto” y como consecuencia del impacto cayó sobre la rambla, lo que le provocó lesiones fatales.
Según la autopsia, las causas del deceso se debieron a un shock hipovolémico, un shock traumático irreversible y una hemorragia toraco-abdominal.
Los peritos aclararon que el cuerpo no presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca, lo que descarta un ataque violento directo.
En paralelo, un testigo directo de la escena declaró bajo juramento que se trató de un accidente y detalló que, tras el choque, una de las personas involucradas descendió de la moto y tomó el celular de la víctima, motivo por el que este hecho podría abrir un nuevo expediente bajo la calificación de “hurto calamitoso”, aunque los investigadores descartan que haya sido un homicidio durante un robo.
Las cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM) captaron el paso de las motos involucradas en Avenida 44 y 5, minutos antes del hecho. Según reconstruyeron, tras la embestida, el conductor de la moto escapó acompañado por otra que circulaba a baja velocidad.
Aún no hay detenidos, pero la Comisaría Segunda de La Plata trabaja para identificar a los responsables.
“Creemos que huyó del lugar porque su moto podría tener irregularidades en los papeles. Esperamos novedades en breve y la pronta captura del o los implicados”, señaló un vocero judicial.
La calificación penal que se sigue es la de Homicidio Culposo no habiendo aun elementos para acreditar que hubo dolo.
