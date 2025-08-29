Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad

Día de la Abogacía: el CALP realizó el acto con fuerte presencia de funcionarios y distinciones

Día de la Abogacía: el CALP realizó el acto con fuerte presencia de funcionarios y distinciones
29 de Agosto de 2025 | 18:21

Escuchar esta nota

 

El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) celebró hoy el Día de la Abogacía con un acto en la sede de Avenida 13. La jornada reunió a colegas de la región y contó con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia Provincial, Hilda Kogan, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia Provincial, Daniel Fernando Soria y el Procurador Provincial, Julio Conte Grand; quienes saludaron a los profesionales.

El encuentro comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo del Coro Polifónico de la Fundación Catedral de La Plata.

“En nuestro sistema republicano y democrático, somos los abogados la única profesión que participa de los tres poderes del Estado”, sostuvo el intendente Alak, quien recibió una distinción durante el acto. “En tal sentido, la formación ética que aportan los colegios profesionales resulta muy relevante para alcanzar el objetivo que nos proponía Juan bautista Alberti: ‘El gobierno ha sido creado para hacer justicia; no ganancias’”, agregó.

Además, durante su alocución, el jefe comunal destacó: “Los felicito por trabajar juntos, sin distinciones ideológicas ni partidarias, privilegiando el dialogo y el espíritu de unidad, que surge de nuestra constitución, y así horrar el mandato que legaran nuestros fundadores en 1882, y que emerge de la piedra fundamental depositada en plaza moreno que dice ‘La Plata, ciudad símbolo de la Unión Nacional, punto final de un largo periodo de desencuentros de los argentinos’”.

Por su parte, la Presidenta de la Suprema Corte, Dra. Hilda Kogan expresó: “Hoy desde todos los espacios que conviven en ese quehacer, debe tenerse más presente que nunca que, si bien los cargos para ejercer la Magistratura y la abogacía tienen un fuerte componente vocacional y requieren de competencias teóricas y técnicas; posiblemente, más importante que la pericia cognitiva, sea la demanda ética”.

“La función judicial conlleva los estándares más altos imaginables en términos de rectitud, en el hacer y en el parecer y necesitamos de ese acompañamiento por parte de quienes ejercen la abogacía”, concluyó.
 
A continuación, acompañada por todo el Consejo Directivo y los miembros del Tribunal de Disciplina, la presidenta del colegio, Marina Mongiardino, compartió un discurso en el que destacó “los ejes que guían la gestión: participación, transparencia y ampliación de servicios” y subrayó especialmente el de la participación, que permitió que un número creciente de colegas se involucraran en comisiones, institutos y actividades, consolidando un modelo de puertas abiertas.

Asimismo, valoró que la transparencia continúa afianzándose con la transmisión en vivo de las reuniones de la Mesa y del Consejo Directivo a través del canal institucional de YouTube, garantizando que cada matriculado pueda acceder a la información de manera clara y directa, y remarcó “el arduo trabajo que venimos realizando desde el Colegio en la defensa de las incumbencias profesionales y los honorarios de los abogados y abogadas”.

Seguidamente, se distinguió al intendente Alak, quien forma parte de la matrícula del colegio y hoy ejerce la más alta representación de la comunidad platense. El reconocimiento fue “por su profunda vocación de servicio con la comunidad, su responsabilidad ética y su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos y garantías de toda la ciudadanía”.

Minutos más tarde, se entregó la distinción “Asdrúbal Suárez” a quienes este año se incorporaron al colegio, en honor al primer abogado matriculado del CALP, y luego recibieron reconocimientos expresidentes de la institución, colegas que culminaron su vida profesional activa y autoridades de la Comisión del Interior y de las Asociaciones de Abogados y Abogadas del Departamento Judicial La Plata.

Así, además de oficiar como una instancia de reencuentro y celebración, la jornada reafirmó el compromiso de la abogacía con la justicia, con la comunidad profesional y con la sociedad, en el marco de un colegio que se consolida como el más grande de la provincia y el tercero en importancia a nivel nacional.

