Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad

La Ciudad

El Micro Universitario de La Plata amplía su recorrido: nuevos trayectos y horarios

29 de Agosto de 2025 | 09:47

El Micro Universitario de La Plata amplía su recorrido: nuevos trayectos y horarios
29 de Agosto de 2025 | 09:47

Escuchar esta nota

La UNLP anunció que la Línea Universitaria de Micros ampliará su recorrido a partir del lunes 1° de septiembre y el servicio llegará hasta las inmediaciones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, ubicada en diagonal 113 y 63.

Esta iniciativa responde a una inquietud planteada por los estudiantes que cursan en esa unidad académica. El beneficio impactará en forma directa en los alumnos, docentes, investigadores y Nodocentes que desarrollan actividades en Periodismo y, al mismo tiempo, favorecerá el traslado del personal perteneciente a la comunidad universitaria que desempeña tareas en el Polo Productivo “Jorge Sábato” y en otros laboratorios de investigación que comparte la UNLP con el Conicet en el denominado Bosque Este, entre ellos el emblemático INIFTA.

Desde el Rectorado adelantaron que “una de cada 3 formaciones de micros que transitan el circuito rápido que pasa por Plaza Rocha, extenderá su trayecto para llegar llegar hasta la parada ubicada en diagonal 113 y 63 de La Plata. Será el denominado servicio “Rocha por Perio”.

Cabe recordar que la empresa de transporte realiza un recorrido tradicional o normal, partiendo de calle 49 entre 6 y 7 hacia la avenida 1. Allí toma calle 50 hasta la avenida 122, donde ingresa al predio del Ex BIM III donde se concentran varias Facultades. Luego sube por 122 hasta avenida 60, y de allí continúa rumbo a 1 donde toma por diagonal 79 hasta calle 54 en su cruce con 6. De allí baja hasta 50 para tomar avenida 7 hasta calle 49.

El llamado servicio Plaza Rocha tiene un recorrido más largo y, en vez de doblar para tomar diagonal 79, el micro continúa derecho por avenida 60 hasta Plaza Rocha. Luego retorna en forma directa por avenida 7 hasta calle 49.

Abogados cada seis cuadras: en su día, una de las profesiones más clásicas en La Plata

El lunes otra vez aumenta el boleto del micro en La Plata: los nuevos valores

Ampliación del recorrido

A partir del lunes, los 18 servicios Rocha por Perio harán su recorrido del siguiente modo: al regresar por avenida 60, en vez de continuar por esta arteria hasta Plaza Rocha, la unidad se desviará a la izquierda tomando diagonal 113 hasta la facultad de Periodismo. Allí doblará por calle 64 hasta empalmar con diagonal 79, para retomar nuevamente la avenido 60 hasta la Plaza.

Los rondines comienzan a las 6.40 de la mañana y se extienden hasta las 22.28 de la noche.

Desde la casa de altos estudios local destacaron que la medida es fruto de las gestiones impulsadas por el vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, ante las autoridades del ministerio de Transporte de la Provincia.

Horarios de los servicios

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

