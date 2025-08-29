Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales |Fijan fecha de audiencia preliminar al juicio oral por la muerte del motociclista Walter Armand

“La Toretto” Alvite y Velázquez, frente a la Justicia

“La Toretto” Alvite y Velázquez, frente a la Justicia
29 de Agosto de 2025 | 01:17
Edición impresa

La Justicia de La Plata fijó para el próximo viernes 10 de octubre la audiencia preliminar al juicio oral en la causa que tiene como imputadas a Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, y a Valentina Velázquez, en el marco de la investigación por el accidente vial que costó la vida al músico Walter Armand en abril de 2024.

La resolución, a la que EL DIA tuvo acceso, establece que la reunión se realizará de manera presencial y con la participación de todas las partes, “con el objetivo de analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”.

Alvite, procesada por homicidio simple con dolo eventual, permanece bajo prisión domiciliaria en su casa de City Bell desde mayo de este año, tras un controversial fallo de la Suprema Corte bonaerense que confirmó la efectivización del beneficio. Por su parte su amiga, Velázquez, imputada por presunta participación en pruebas de velocidad o destreza con un vehículo, se encuentra en libertad.

Con respecto a Velázquez, voceros indicaron que podría acceder a un juicio abreviado que -en términos prácticos- permitiría acortar los tiempos del proceso y recibir una condena más leve, siempre que tanto ella como su defensa y la fiscalía acuerden esa vía, y el juez lo acepte. En este sentido la audiencia del 10 de octubre será clave para definir los próximos pasos en la causa.

La audiencia además permitirá depurar la prueba presentada por todas las partes, evaluar la necesidad de su incorporación al juicio y abrir la posibilidad de una salida alternativa al debate oral que sería en principio en diciembre.

El caso, que tuvo gran repercusión pública y mediática, se remonta a la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando Alvite cruzó varios semáforos en rojo a gran velocidad, embistiendo a Walter Armand, quien falleció tras el accidente. La joven, entonces de 21 años, permaneció detenida durante más de un año antes de que se le otorgara el arresto domiciliario.

LE PUEDE INTERESAR

Una abuela pelea por su nieto en la Justicia

LE PUEDE INTERESAR

Duro golpe al narcotráfico y detenidos en Los Hornos

En cuanto al entramado judicial que habilitó la domiciliaria a La Toretto, el pasado 7 de mayo, la Suprema Corte bonaerense desestimó una queja de la mamá de Walter Armand contra la resolución del Tribunal de Casación que había rechazado impugnar la prisión domiciliaria de Felicitas Alvite.

Previamente, la jueza de garantías Marcela Garmendia y la Sala III de la Cámara Penal habían rechazado la domiciliaria. Sin embargo, la Sala IV de Casación revocó esos fallos al considerar que no existían riesgos para la investigación y ordenó emitir un nuevo dictamen habilitando el beneficio solicitado por la imputada.

La decisión fue recurrida nuevamente por la familia de Armand, pero la Suprema Corte confirmó la domiciliaria, señalando que la queja carecía de fundamentos sólidos y que no se había probado la gravedad institucional alegada, disponiendo su inmediato archivo. Con este fallo, Alvite pudo volver a su casa y esperar el juicio bajo arresto domiciliario. “Justicia injusta”, habían declarado los familiares del motociclista fallecido.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas

Un piedrazo a la democracia, en medio de otro escándalo

VIDEO. VTV: otra vez, largas filas, aumento y quejas

Capacitación en derecho procesal penal

Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires

Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación

VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales

Colapinto quiere enderezar su rumbo
Últimas noticias de Policiales

Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes

Fentanilo apilado a cielo abierto en el predio del laboratorio Ramallo

Sinsabor por los 19 años de pena por un asesinato

Una condena y detención casi termina con golpes
Espectáculos
Cristiano y Georgina: el terror de los árabes imagen
Branca, renacido: “Me miro y me doy vergüenza”
Julieta Prandi habló y Wanda dio marcha atrás
CR7: el embajador ideal
Macaulay Culkin contó qué película se le “pasó” y podría haber hecho
Deportes
VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales
Briasco no está descartado y Orfila prepara el equipo
Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires
Battaglia sigue entre algodones y no llegaría
Tras el escándalo, el Rojo juega en Córdoba
Información General
Feriados trasladables: se suman los de fin de semana
Hallan un dinosaurio con espinas de un metro de largo
El cambio climático agrava los incendios
Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
La Ciudad
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
Capacitación en derecho procesal penal
“Costosa” renovación de vías: comerciantes con la mitad de las ventas
VIDEO. VTV: otra vez, largas filas, aumento y quejas
La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla