La URBA confirmó que las finales del rugby se jugarán en cancha de La Plata RC

Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados
Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados
¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata
Avanza la ciclogénesis hacia La Plata, que trae a la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas
El Micro Universitario de La Plata amplía su recorrido: nuevos trayectos y horarios
Micros, prepagas, colegios privados y más: todos los aumentos que se activan el próximo lunes
En La Plata, una condena y detención casi termina con golpes
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Abogados cada seis cuadras: en su día, una de las profesiones más clásicas en La Plata
Teatro, música, shows y más en la agenda para este finde en La Plata
Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"
Colapinto ya gira en la segunda práctica del Gran Premio de Países Bajos
Fiesta amarilla a 30 años de la gloria: La Plata Rugby Club homenajeó a los campeones de 1995
Nico Vázquez habló de las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi: ¿qué dijo?
Misterio mortal en La Plata, con una víctima y muchos interrogantes: ¿accidente, despiste o ataque?
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Los hospitales y salitas que dependen de la Provincia sumarán más de 1580 jóvenes profesionales
¿Impactará en los precios? El impuesto a los combustibles se ajustará por inflación
VIDEO. “Costosa” renovación de vías del Tren Roca: comerciantes de 1 y 44, con la mitad de las ventas
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este viernes
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?
Por qué la Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque de La Plata
El lunes otra vez aumenta el boleto del micro en La Plata: los nuevos valores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Consejo Directivo de la URBA resolvió que las finales masculinas de Primera A, Primera B, Primera C, Segunda División y Tercera División se disputarán de manera conjunta en una sede neutral, ya establecida en el calendario oficial: sábado 8 de noviembre en las instalaciones del Club La Plata Rugby.
El evento será organizado íntegramente por la URBA, en línea con la jerarquización que buscan otorgar a todas las competencias. La decisión apunta a generar un marco deportivo y social similar al de la Final del Top 12, ofreciendo mayor visibilidad a los clubes, a los jugadores y al público en general.
Asimismo, es pertinente señalar que el Reglamento General de Torneo contempla, en cada una de estas divisiones, en que sea la URBA la que pueda determinar la sede en las que se disputen estas finales. Si bien en la redacción actual del Reglamento del Top 12 no quedó explicitado este punto (por un error material de omisión), sí se encuentra correctamente consignado en Primera A, siendo el mismo criterio aplicable a ambos casos.
Para la elección de la sede, en esta oportunidad no solo se ha tenido en cuenta las excelentes instalaciones de La Plata RC, sino que también resulta de fundamental importancia la infraestructura en tribunas que tiene el club hecho que permite, a la URBA y los clubes clasificados, ofrecer una mayor seguridad para todos los simpatizantes que se acerquen a apoyar a sus equipos en instancias tan decisivas.
"Confiamos en que esta propuesta significará un paso adelante en la organización de nuestros torneos y que permitirá brindar un evento a la altura del esfuerzo de todos los clubes participantes", cerraron desde la URBA.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí