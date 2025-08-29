La URBA confirmó que las finales del rugby se jugarán en cancha de La Plata RC

El Consejo Directivo de la URBA resolvió que las finales masculinas de Primera A, Primera B, Primera C, Segunda División y Tercera División se disputarán de manera conjunta en una sede neutral, ya establecida en el calendario oficial: sábado 8 de noviembre en las instalaciones del Club La Plata Rugby.

El evento será organizado íntegramente por la URBA, en línea con la jerarquización que buscan otorgar a todas las competencias. La decisión apunta a generar un marco deportivo y social similar al de la Final del Top 12, ofreciendo mayor visibilidad a los clubes, a los jugadores y al público en general.

Asimismo, es pertinente señalar que el Reglamento General de Torneo contempla, en cada una de estas divisiones, en que sea la URBA la que pueda determinar la sede en las que se disputen estas finales. Si bien en la redacción actual del Reglamento del Top 12 no quedó explicitado este punto (por un error material de omisión), sí se encuentra correctamente consignado en Primera A, siendo el mismo criterio aplicable a ambos casos.

Para la elección de la sede, en esta oportunidad no solo se ha tenido en cuenta las excelentes instalaciones de La Plata RC, sino que también resulta de fundamental importancia la infraestructura en tribunas que tiene el club hecho que permite, a la URBA y los clubes clasificados, ofrecer una mayor seguridad para todos los simpatizantes que se acerquen a apoyar a sus equipos en instancias tan decisivas.

"Confiamos en que esta propuesta significará un paso adelante en la organización de nuestros torneos y que permitirá brindar un evento a la altura del esfuerzo de todos los clubes participantes", cerraron desde la URBA.