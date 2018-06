El dólar se acercó a los 30 pesos, y el Banco Central no puede frenar la suba

La autoridad monetaria sacrificó ayer U$S 300 millones de sus reservas y subastó U$S 150 más provenientes del préstamo del FMI. El billete de EEUU no encuentra techo. Volvió a caer el Merval: -2,8%

| Publicado en Edición Impresa

A pesar de haber subastado U$S 300 millones, el Banco Central no pudo frenar el alza del dólar que rozó los 30 pesos y cerró en la franja minorista a $29,58. Con poco volumen, pero con una demanda que sigue presionando al alza, el tipo de cambio no encuentra un techo.

Con este resultado, la divisa muestra un avance del 16,1% en junio, y del 56,52% en el primer semestre del año, un rendimiento que opacó el atractivo de otras inversiones en activos locales.

En un intento por contener la disparada, la autoridad monetaria colocó un adicional de U$S 300 millones, que sacrificó de sus reservas, aparte de los U$S 150 millones provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuenta y orden del ministerio de Hacienda. El precio promedio de corte, en este último caso, se ubicó en 29,1209, siendo el mínimo precio adjudicado de 29,0590.

De esta manera, la venta de U$S 450 millones por parte de entes oficiales superó a las operaciones genuinas de bancos registrados en el Siopel, que fueron de U$S 349 millones. El volumen operado subió un 45% a U$S 1.017 millones.

¿POR QUÉ SUBE EL DÓLAR?

Desde ABC Mercado de Cambios destacaron que la suba “se dio en una rueda en la que el volumen negociado fue muy poco” y en la que la oferta de los privados volvió a brillar por su ausencia.

Gustavo Quintana de PR Cambios coincidió en que “el volumen negociado fue muy bajo para un fin de mes”, ya que ayer fue la última rueda hábil del mes.

“Es un volumen inusualmente bajo para un fin de mes. Creo sin embargo que al mercado le cuesta por ahora convalidar estos niveles, pero como siempre, creo que es una combinación de factores que se dan para que suba el tipo de cambio”, analizó.

En este sentido, remarcó que el mercado local “está estructuralmente falto de dólares, un bien que escasea sube de precio”. “Es una lógica muy antigua, el mercado ajusta por cantidad o por precio, en este caso, por precio”, agregó.

Para el analista financiero Christian Buteler, “hubo un cambio en la cúpula del BCRA pero no en la política económica del Gobierno”.

“Entraron U$S 15.000 millones y se sabe que U$S 7500 son para vender en el mercado. Si no los usan ahora, ¿cuándo los van a usar?”, cuestionó.

FUERTE FLUCTUACIÓN

Los precios tuvieron un recorrido amplio y con significativa volatilidad en un escenario de nerviosismo que sólo se atenuó luego de la segunda subasta oficial. La amplitud entre máximos y mínimos operados fue de las más altas de los últimos tiempos y reflejó la dispersión de los valores en un contexto de incertidumbre.

Los mínimos se anotaron en el arranque a $28,35, veinticinco centavos arriba del final previo. Con muy poco volumen operado en la primera mitad del día, las escasas operaciones registradas reflejaron un significativo aumento de los valores ante una insuficiencia de la oferta para atender los pedidos de compra sin ejecución. La presión de la demanda llevó los precios a tocar máximos en los $ 29,45 antes de la primera subasta oficial. Luego de la segunda intervención del Central, los valores del dólar se acomodaron con muchos altibajos por debajo de los $ 29 y se mantuvieron en ese rango hasta el cierre de la sesión.

“La moneda terminó el mes en su nivel más alto desde la salida de la convertibilidad experimentando un salto importante que complica al resto de las variables económicas en un escenario internacional que tampoco ayuda para disminuir la dosis de intranquilidad e incertidumbre que evite la dolarización de portafolios locales”, destacó el analista Gustavo Quintana.

Las reservas del Banco Central bajaron este jueves U$S 103 millones hasta los U$S 62.892 millones.

EL MERVAL SE HUNDIÓ UN 2,8%

El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos se hundió un 2,8% a 26.037,01 unidades, a contramano de las bolsas internacionales.

Con un volumen similar al de los últimos dos días, (unos $ 1.200 millones), el panel líder retomó la tendencia bajista con gran volatilidad (después de insinuar una recuperación en la jornada previa), producto de la incertidumbre que generó en el mercado un nuevo salto del dólar (+3,4%), lo que se combinó con datos negativos de la economía, y con algunos informes de bancos internaciones que le bajaron el pulgar a las acciones argentinas.

En tanto las acciones argentinas que operan en Wall Street se hundieron este viernes hasta un 13,2%, luego de una serie de informes internacionales que le bajaron el pulgar al “equity argentino”.