Dos motochorros armados asaltaron a una pareja de jubilados en su casa de San Carlos

Actuaron a cara descubierta y con armas. Se metieron por el frente. Amenazaron a las víctimas. Escaparon con dinero y un teléfono celular

El día, soleado y con una temperatura agradable, se prestaba para el clásico asado del domingo. Delia terminaba con los quehaceres domésticos, mientras su marido Victorio -jubilado como ella- veía televisión.

Norberto, el hijo de ambos y encargado de cocinar, estaba en uno de los cuartos de la casa que el matrimonio tiene en el bario San Carlos.

Faltaban pocos minutos para las 11 de la mañana, la hora de prender el fuego. Afuera, los ocupantes de una moto estacionaban en la puerta de la vivienda de 32 y 144 y descendían del rodado con claras intenciones y armas de fuego que se mostraron dispuestos a usar.

Eran dos, pero ninguno de los tres familiares alcanzó a verlos cuando ingresaron en el terreno, por el frente. Lo hicieron saltando la reja de entrada, a plena luz del día.

Con movimientos rápidos, redujeron primero a la mujer, a quien le apoyaron una pistola en la cabeza antes de que pudiera reaccionar.

Fueron violentos y estaban nerviosos, pero no golpearon a ninguna de las víctimas

Luego fueron por el hombre mayor. “Estaba mirando televisión parado y veo que se meten dos tipos armados detrás de mi esposa”, le dijo a EL DIA.

A Victorio Rositti también le apuntaron en el rostro para amedrentarlo.

Con los dueños de casa dominados, fueron por Norberto, que estaba en una habitación. Usaron la misma técnica para controlarlo que la utilizada con su padre, a quien ubicaron delante de ellos.

“Le dije ‘no salgás Charo, no salgás’, pero me dieron un empujón y se metieron en el cuarto para sacarlo a él”, sostuvo Victorio.

Sin sospechar lo que ocurría en realidad, Norberto pensó que la situación era una broma.

“Creí que era mi hijo que me estaba haciendo un chiste, hasta que los vi y me di cuenta de que venía en serio”, refirió.

Los delincuentes actuaron a cara descubierta, pero los damnificados aseguraron que no pueden recordar sus rostros.

Uno de los ladrones “tendría 25 años”, en tanto que el otro “entre 35 y 40”, apuntaron.

“Yo los vi pero no me acuerdo de nada. Es tan rápido todo que no llegás a darte cuenta, la verdad no entendés mucho lo que pasa”, explicó a este medio el hijo de la pareja de jubilados.

En todo momento pedían “la plata”. Y, para asustar aún más a sus cautivos, los amenazaban.

“Te mato a vos”, “la mato a ella”, le espetaron a Norberto. “Actuaron violentos y nerviosos, pero nunca nos pegaron”, aseveró.

Ante el temor de ver a sus padres lastimados, les ofreció a los ladrones todo el dinero que había a cambio de algo de “calma”. Alcanzó a reunir cerca de siete mil pesos y los entregó.

“Buscaban efectivo y exigían dólares, pero acá no hay nada de eso”, reflejó Delia.

Por eso no se conformaron y revisaron sin éxito cajones y carteras antes de emprender la huida.

En la vereda quedaron las huellas de la moto que usaron para el atraco. De esta forma, pudieron saber que llegaron por 32 desde 145, y cuando huyeron se fueron por esa misma dirección.

“Es la primera vez que nos roban, pero el barrio está difícil”, explicó Victorio. Su hijo, víctima de otros atracos, expandió el concepto: “A mi cuñada, que vive al lado, ya le robaron cuatro veces. La última en la puerta de la casa, cuando estaba por entrar. Y a mi hijo, que vive atrás de esta propiedad, también”.