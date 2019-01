A los apagones se suma la preocupación por los techos del Hospital San Martín

Ayer cayó mampostería en el pabellón Rossi, uno de los más antiguos, y no hubo víctimas por un milagro. Pidieron informes para saber cómo está el resto de la infraestructura. El sistema eléctrico sigue en etapa de pruebas

así encontraron la sala. al momento del desprendimiento no había nadie

Personal médico del Hospital San Martín pidió informes técnicos para establecer con precisión el estado de los techos del pabellón Rossi, donde ayer cayó mampostería y temen que haya un efecto cascada en el primer piso. Por el episodio de ayer no hubo una tragedia porque medió un milagro: no había nadie en el consultorio de clínica médica porque temporalmente está en desuso y los profesionales se encontraron con cascotes y el techo caído cuando fueron a buscar una medicación. Suponen que la caída se produjo a la madrugada, tras la lluvia torrencial del martes a la noche.

En la cartera de Salud provincial adelantaron que en las próximas horas comenzarán las reparaciones y, mientras tanto, siguen trabajando en el sistema eléctrico del Policlínico, tras los dos cortes de luz que sufrió por fallas internas. El de Neonatología el martes a la mañana y el de la semana pasada que dejó a las cuatro manzanas del centro de salud sin energía eléctrica y generó momentos de pánico tras las tres horas que duró el apagón.

La cuestión edilicia en los hospitales públicos de la Ciudad no da respiros, porque ayer también se produjo la caída del techo de una oficina de traumatología en el Hospital Rossi, del barrio Hipódromo (ver aparte).

“Se necesita saber con urgencia el estado de los techos del pabellón Rossi, donde cayó la mampostería”

Carolina Pérez Duhalde

Doctora del área clínica

SUSTO TRAS SUSTO

En la última semana en el Hospital Policlínico, el principal de la provincia en la esfera pública, no paran de sumar sustos. Tras los cortes de luz, ayer hubo un desprendimiento del techo viejo donde se desprendieron estructuras de material concreto sobre el techo de uno de los consultorios de clínica médica. Por suerte, en el momento del desprendimiento, no había nadie en el lugar y no hubo que lamentar víctimas.

La doctora Carolina Pérez Duhalde, que habitualmente atiende en ese consultorio, dijo que “por una cuestión estacional y la baja en la demanda de pacientes por la altura del año, no había nadie en el lugar. Fuimos con una colega a buscar un medicamento y cuando ingresamos nos encontramos con el tremendo panorama”.

“Hay problemas con el servicio de limpieza y la mayoría de los ascensores, entre las cuestiones para solucionar”

Raúl Ricardo Martínez

Familiar de un paciente

Lejos de quedarse en el susto, los profesionales enrolados en la Cicop del Hospital San Martín solicitaron un estudio técnico para saber el estado integral de ese techo, ya que se corre el riesgo de que haya un nuevo desprendimiento en otros consultorios que están en el primer piso del pabellón Rossi, uno de los más antiguos del Hospital, ubicado en 1 y 69.

Desde el ministerio de salud informaron que “se está esperando que se seque la zona y se realizará la reparación correspondiente. Es el ala más antigua del hospital, tiene poco movimiento. Se aisló la zona”.

Sin embargo, en ese sector hay numerosos pacientes internados, con cierto grado de complejidad, y se ve un constante movimiento de profesionales, enfermeros y familiares de pacientes internados en el lugar.

LA LUZ EN PLENA ETAPA DE PRUEBAS

Los cortes de luz en el Hospital San Martín les quita el sueño a las autoridades del Policlínico. Desde el apagón del miércoles 23 de enero, que dejó más de tres horas sin luz a todo el centro de salud, están haciendo reparaciones, pruebas y constantes monitoreos para normalizar el servicio.

Una de las principales fallas que tenía el tablero central fue la de no poder entregar energía al resto de los tableros intermedios que tiene cada pabellón.

A las pocas horas de producirse el enorme apagón, se instaló un grupo electrógeno de enormes dimensiones para darle servicio al hospital en forma alternativa.

Una vez que pusieron en funcionamiento el sistema energético en el Policlínico y en plena etapa de pruebas, se produjo un nuevo corte de luz en el área de Neonatología que generó momentos de preocupación y una rápida reacción de médicos y enfermeros para darle asistencia respiratoria manual a los pequeños pacientes.

“El hospital funciona muy bien. Hace falta limpieza pero las visitas deben colaborar un poco”

Carmen Edith Videla

Familiar de una paciente

En ese contexto, ayer indicaron en el Ministerio de Salud que “el problema se solucionó, pero hubo problemas con el tablero de Neonatología, falla que ya se detectó y está en una nueva etapa de pruebas”.

Por su parte, desde Edelap se indicó que “desde el miércoles 23 de enero los principales referentes técnicos de la empresa se encuentran prestando colaboración con el Hospital San Martín por los problemas internos que presenta. Cabe aclarar que la red operada por Edelap en la zona funciona normalmente y le provee energía al Hospital y a los inmuebles vecinos de forma constante. El desperfecto está en las instalaciones internas el inmueble. Se colaboró en normalizar la situación y el jueves 24 de enero la empresa proporcionó un grupo electrógeno de su flota con una capacidad de 1000 KV, superior a los 750 KV que necesita el edificio para cubrir todos sus consumos, junto con personal especializado en su operación que cubre en turnos continuos las 24 horas y la provisión del combustible necesario”.

También indicaron que “el grupo permanece en el lugar desde entonces y continuará apostado allí el tiempo que la dirección del Hospital lo requiera, y hasta que logren resolver el problema eléctrico interno que presentan.

MÉDICO DESMAYADO EN PLENA OPERACIÓN

En tanto, trascendió ayer en las redes sociales un episodio que tuvo lugar en uno de los quirófanos del Hospital San Martín, donde un médico se desmayó en plena operación y tuvo que ser atendido por sus colegas.

Según apuntan en los posteos y la versión fue confirmada por integrantes de la Cicop del Policlínico, “ante el intenso calor que se desató desde hace unos días y por la fallas en los equipos de refrigeración, se produjo la descompensación de uno de los profesionales que integraba el equipo de cirugía y tuvo un cuadro de hipotensión”,