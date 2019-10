Alberto Fernández le pegó a Macri por la pobreza

| Publicado en Edición Impresa

El candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo ayer en San Juan que “no me daré por enterado de la pobreza después de cuatro años de condenar a los argentinos a la pobreza, como hacen otros”,

“La Argentina que tenemos que construir la vamos a hacer sobre la base de este modelo de trabajar juntos, dejando de lado egoísmos y uniendo fuerzas, como vemos que lo han hecho en San Juan”, sostuvo Fernández durante una visita a la provincia cuyana, en la que el dirigente acompañó al gobernador peronista Sergio Uñac a inaugurar el “Paseo de las Palmeras”, que es una ampliación del Parque de Mayo de la ciudad capital de San Juan.

“Una sola Argentina”

Además dijo que “la verdad es que hay una sola Argentina y no varias. Hay una y es federal, que va a terminar se serlo cuando cambiemos la estructura actual para que dejemos de caernos a cada tanto y podamos dejar de pensar en cómo levantarnos, y que pensemos en ver como mancomunamos esfuerzos para vivir felices”.

Indicó que “en Buenos Aires donde vivo, hay 7.500 personas que deambulan por la Ciudad porque no tienen casa” y se preguntó “cómo uno puede vivir en paz sabiendo que eso ocurre y sólo ofreciéndoles un lugar para ir a comer”.

Y señaló: “yo no quiero más refugios ni comedores, sino que quiero casas con familias adentro y que sean felices”, tras lo que estimo que “a eso lo vamos a lograr con el esfuerzo de todos”.

Fernández acompañó al gobernador Uñac apenas arribó a San Juan, a presenciar un operativo de erradicación de villas, donde casi 600 familias abandonaron sus precarias viviendas en Pocito y eran trasladadas a un nuevo barrio de casas sismo-resistentes construidas por el estado.

EN VIVO | Conferencia de prensa desde San Juan. https://t.co/VlmYmaqJsH — Alberto Fernández (@alferdez) October 1, 2019

Fernández llegó a San Juan acompañado de María Eugenia Bielsa, Carlos Caserio, Jorge Arguello y Wado de Pedro y en el acto realizado en la inauguración de la ampliación del parque estuvo acompañado de los candidatos a diputados de su espacio Luis José Gioja, Graciela Caselles y Gerardo Torren

El candidato a la presidencia dijo que “era un barrio construido por la gente como pudo donde había una vía de ferrocarril que hoy dejaron para ir a vivir a viviendas dignas, algo que antes hacia el gobierno nacional y que desde hace tiempo lo hace solo el gobierno de San Juan”.

Fernández también señaló que “hoy esas familias recuperaron parte de su condición humana, porque una vivienda digna es un derecho humano” y que “eso ocurre con un gobierno que se da cuenta que lo más importante es hacer por los que menos tienen y por los más olvidados”.

“Es posible vivir en Argentina más digna” enfatizó y aseguró que “si me toca ganar, yo no me voy a dar por enterado después de 4 años que hay pobreza como hacen otros”, en referencia al presidente Mauricio Macri.