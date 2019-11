Videos y fotos.- La fiesta de despedida de soltera de Pampita

La modelo arribó en una camioneta e ingresó a un restaurante en Palermo con un gran grupo de chicas

Pasadas las 22 horas del jueves, la modelo arribó al Bagatelle en la camioneta de su amiga, Puli Demaría, vestida con un look de novia con encaje blanco, súper sexy, que incluyó velo y portaligas.

Entre las invitadas, Gege Neumann, Barby Franco, Julieta Kemple, Soledad Villarreal y Rocío Guirao Díaz -entre otras- dijeron presente y también lucieron un outfit sensual pensada para la ocasión e inspirada en el día en el que se celebra también se festeja Halloween.

Si bien la noche está pensada para vivir un momento a pura risa y desopilantes momentos que culminará en el conocido boliche Tequila, Carolina Ardohain había sido muy tajante sobre su expreso pedido para el evento: "Las condiciones que puse son: no strippers y no celulares. No sé si se van a aguantar, porque hay algunas que no sé si van a poder.