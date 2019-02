Entra en la recta final el juicio oral por la causa de los sobres

| Publicado en Edición Impresa

El juicio que se le sigue a ocho ex jefes policiales en La Plata, acusados de conformar una red de recaudación y distribución de dinero ilegal, se reanudará hoy, a las 9, con los alegatos de las partes, en la sala de audiencias de la planta baja de los Tribunales de 8 y 57.

El hecho se conoció hace casi tres años, cuando aparecieron sobres con dinero -presuntamente derivado de coimas- en un escritorio de la jefatura Departamental La Plata.

El Tribunal Oral III de La Plata -integrado por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali- escuchará primero los alegatos de los fiscales María Victoria Huergo y Javier Berlinghieri, y luego el del defensor Luis Giordano, quien patrocina a la imputada María Angélica Ramírez, acusada por “encubrimiento agravado”.

Los demás defensores alegarán mañana y pasado.

Al banquillo de los acusados llegaron en calidad de detenidos por los delitos de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)”, el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, el comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

En la misma situación están el jefe de la comisaría segunda; Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

Además son juzgados, aunque llegaron libres al juicio, el ex comisario de la cuarta, Juan Retamozzo y Ramírez, que se desempeñaba como secretaria de Camerini.