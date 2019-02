Quién es Ramón Vega, el otro suizo que quiere destronar a Infantino en FIFA

La FIFA cierra este martes el plazo para recibir candidaturas a las elecciones a la presidencia que celebrará el próximo 5 de junio, en las que el suizo Gianni Infantino optará a un segundo mandato con el respaldo mayoritario de las 211 asociaciones que la forman.

En el cargo desde el 26 de febrero de 2016, Infantino puede tener un rival en los comicios si el exinternacional suizo Ramón Vega finalmente formaliza la presentación de su proyecto como alternativa, según ha anunciado recientemente

Exjugador de Grasshopper, Tottenham, Cagliari, Watford y Celtic y más de 20 veces internacional con la selección de Suiza, Vega se ha postulado públicamente para dotar de un carácter "más democrático" a la FIFA, que tiene previsto confirmar mañana las candidaturas que reciba.

"He viajado por todo el mundo, me he reunido con mucha gente de la política y del fútbol. Me han expresado su apoyo porque ven algo positivo que haya una alternativa en el proceso, que sea todo más democrático", confesó Vega al diario español AS.

Para el nacido en Suiza pero de ascendencia española, la FIFA no es democrática y quiere cambiarlo. "Si hubiera tanta transparencia como dice Infantino, las federaciones no se harían tantas preguntas. Se les han prometido muchas cosas y dinero, pero no llega nada. Las federaciones deben tener más independencia financiera y eso sólo se consigue con un buen programa. Además, la comunicación entre Confederaciones debe mejorar. La FIFA debe construir una familia con todas ellas"

INFANTINO QUIERE LA REELECCIÓN

Infantino ya anunció que optaría a la reelección el pasado junio antes del comienzo del Mundial de Rusia, con el objetivo de continuar la transformación que acometió desde su llegada al organismo, para que el fútbol sea el gran beneficiario de su gestión, basada en los principios de transparencia y buen gobierno.

"Tengo 190 apoyos de diferentes federaciones del mundo. Tenemos una visión para la FIFA. La estamos transformando. Quiero una FIFA fuerte y estructurada", dijo recientemente en una entrevista con la Agencia EFE.

El abogado suizo (1970) destacó el pasado de diciembre que desde su llegada las reservas de la FIFA habían pasado de 900 millones de euros a 2.300, con una inversión cuatro veces mayor, y con iniciativas para el desarrollo del fútbol femenino, la implantación del VAR y un proceso limpio y sin escándalos para la elección de la sede del 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los apoyos con los que cuenta Infantino están el de las confederaciones de África (CAF), CONMEBOL, la CONCACAF y Oceanía (AFC), además de 12 asociaciones de Asia. La UEFA no se ha pronunciado.

Los Estatutos de la FIFA estipulan (artículo 27) que para dar por válida toda candidatura a su presidencia "será necesario que cuente con el apoyo de al menos cinco federaciones miembro" y el "c candidato deberá haber participado de forma activa en el fútbol asociación (p. ej. jugador, oficial de la FIFA, de una confederación o de una federación, etc.) durante dos de los últimos cinco años antes de ser propuesto como candidato".

También deberán superar un examen de idoneidad, que llevará a cabo la Comisión de Control.

Las elecciones se celebrarán en el Congreso que la FIFA celebrará el 5 de junio en París y serán las segundas tras el escándalo de corrupción descubierto en 2015, que acabó con los quince años de mandato del suizo Joseph Blatter en los comicios en los que Infantino logró 115 votos frente a los 88 del jeque bareiní Salman bin Ebrahim al Khalifa.

En una primera votación el suizo había superado a este por sólo 3 votos (88 por 85), mientras el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein obtuvo 4 y el francés Jerome Champagne ninguno. La Comisión de Ética impidió la presentación del francés Michel Platini que presidía la UEFA, suspendido por incumplir el Código Ético igual que Blatter.

Secretario general de la UEFA desde 2009 y hasta aquella fecha, Infantino relevó en la presidencia de FIFA al camerunés Issa Hayatou, que había asumió de forma interina el cargo en verano de 2015 cuando el suizo Joseph Blatter lo dejó días después de ser reelegido para su quinto mandato (29-mayo-2015)