Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |LA SEPARACIÓN DEL AÑO

“Cornudo”: Mirtha se metió en la separación de Accardi

La diva opinó de uno de los temas del momento, el divorcio de Gimena y su pareja, Nico Vázquez. Mientras tanto, la actriz tuvo que viajar con su obra de teatro a Bahía, junto a Andrés Gil...

“Cornudo”: Mirtha se metió en la separación de Accardi

Mirtha, el sábado en su mesaza. Se metió con el tema del momento

25 de Agosto de 2025 | 02:58
Edición impresa

El divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi es uno de los temas del año, y por supuesto, Mirtha tuvo algo para decir al respecto.

Y fue duro: La Chiqui disparó en su mesaza del sábado a la noche contra Gimena Accardi, porque, afirmó sin pelos en la lengua, expuso a Nico Vázquez como “un cornudo”.

Todo empezó cuando una de las invitadas a la mesa, Karina Iavícoli, se refirió al escándalo. “Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Creo que ella lo quiso cuidar a él porque lo quiere mucho y dio la cara. Pero es raro ver cómo la atacan. No está bien”, opinó la periodista de “Intrusos”.

Y siguió: “Ella asume que fue infiel y como él la pasó mal puso la cara. Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que quiero decir, es que sentí que nunca un varón hace eso de pedir perdón y a Gimena la están tratando como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”.

La diva tuvo algo para decir al respecto. “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, dijo La Chiqui. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más”.

La opinión de Mirtha llamó la atención de los presentes, que con respeto quisieron saber si le parecía mal que Accardi haya hablado del tema. ”Sí”, dijo contundente Legrand. “Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”.

LE PUEDE INTERESAR

Monica Lewinsky ayuda a Amanda Knox a contar su historia

LE PUEDE INTERESAR

Bombazo: Nicolas Cage, cerca de firmar para ser el próximo “True Detective”

GIMENA Y ANDRÉS FUERON AL TEATRO

No fue la única circunstancia incómoda que vivió Accardi el fin de semana: le tocó volver al teatro con Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia.

Y tuvieron que ir hasta Bahía Blanca, nada menos. “Los acompañó Damián, el productor de la gira y quien siempre está con ellos. El fin de semana anterior estuvieron en Rosario, hoy en Bahía Blanca y así. Él es la mano derecha de Nico Vázquez y está muy presente en la obra de Rocky. No es un detalle menor”, contó Cora Debarbieri.

Pero al parecer la mayor tensión es con el propio Gil: “A mí me hablan desde adentro y me van contando que si bien son amigos y compañeros de trabajo, la situación es un tanto tensa porque todo lo que ha trascendido a la prensa no deja de incomodar a uno y a otro. Esto trae repercusiones a nivel familiar”, dijo Debarbieri.

Y cuestionó: “Hay que dar explicaciones, enviar comunicados y la relación entre ellos está así. Una parte habló, que es Gimena Accardi, y la otra decidió publicar una suerte de comunicado a través de las redes sociales. Pero Gimena cuando habla, nunca nombra a Andrés Gil. Siempre habla de ‘un compañero que tiene una familia y que por favor tengan cuidado’. Sin embargo, él en el comunicado habla de la obra y que lo están relacionando. Toda muy rara la manera en la que han manejado esta última semana. Por eso hablo de incomodidad y de una situación tensa”.

A pesar de todo, y a pesar de las escenas de alto voltaje que tiene la obra, Accardi y Gil fueron aplaudidos de pie en Bahía Blanca al final de su obra, “En otras palabras”. Pero esta historia, está claro, continuará...

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Presuntas coimas: peritan celulares de sospechosos

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

Poné a Francella

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
Últimas noticias de Espectáculos

Monica Lewinsky ayuda a Amanda Knox a contar su historia

Bombazo: Nicolas Cage, cerca de firmar para ser el próximo “True Detective”

Adiós a Norma Beatriz Nolan, primera argentina que fue Miss Universo

Pampita y su reconciliación: “Mi realidad era otra, no pensé que iba a cambiar”
La Ciudad
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
La artista platense que deslumbró con su arte en el exilio
Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre
Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos
Vecinos de Ringuelet unidos por las infancias
Deportes
Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi
Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados
Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local
Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
El equipo necesita una vuelta de tuerca
Policiales
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista de un incendio feroz
Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde
Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales
Macabro hallazgo en San Antonio de Areco
Información General
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos
La fertilidad masculina se redujo a la mitad en apenas cincuenta años
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla