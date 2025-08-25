“Cornudo”: Mirtha se metió en la separación de Accardi

El divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi es uno de los temas del año, y por supuesto, Mirtha tuvo algo para decir al respecto.

Y fue duro: La Chiqui disparó en su mesaza del sábado a la noche contra Gimena Accardi, porque, afirmó sin pelos en la lengua, expuso a Nico Vázquez como “un cornudo”.

Todo empezó cuando una de las invitadas a la mesa, Karina Iavícoli, se refirió al escándalo. “Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Creo que ella lo quiso cuidar a él porque lo quiere mucho y dio la cara. Pero es raro ver cómo la atacan. No está bien”, opinó la periodista de “Intrusos”.

Y siguió: “Ella asume que fue infiel y como él la pasó mal puso la cara. Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que quiero decir, es que sentí que nunca un varón hace eso de pedir perdón y a Gimena la están tratando como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”.

La diva tuvo algo para decir al respecto. “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, dijo La Chiqui. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más”.

La opinión de Mirtha llamó la atención de los presentes, que con respeto quisieron saber si le parecía mal que Accardi haya hablado del tema. ”Sí”, dijo contundente Legrand. “Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”.

GIMENA Y ANDRÉS FUERON AL TEATRO

No fue la única circunstancia incómoda que vivió Accardi el fin de semana: le tocó volver al teatro con Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia.

Y tuvieron que ir hasta Bahía Blanca, nada menos. “Los acompañó Damián, el productor de la gira y quien siempre está con ellos. El fin de semana anterior estuvieron en Rosario, hoy en Bahía Blanca y así. Él es la mano derecha de Nico Vázquez y está muy presente en la obra de Rocky. No es un detalle menor”, contó Cora Debarbieri.

Pero al parecer la mayor tensión es con el propio Gil: “A mí me hablan desde adentro y me van contando que si bien son amigos y compañeros de trabajo, la situación es un tanto tensa porque todo lo que ha trascendido a la prensa no deja de incomodar a uno y a otro. Esto trae repercusiones a nivel familiar”, dijo Debarbieri.

Y cuestionó: “Hay que dar explicaciones, enviar comunicados y la relación entre ellos está así. Una parte habló, que es Gimena Accardi, y la otra decidió publicar una suerte de comunicado a través de las redes sociales. Pero Gimena cuando habla, nunca nombra a Andrés Gil. Siempre habla de ‘un compañero que tiene una familia y que por favor tengan cuidado’. Sin embargo, él en el comunicado habla de la obra y que lo están relacionando. Toda muy rara la manera en la que han manejado esta última semana. Por eso hablo de incomodidad y de una situación tensa”.

A pesar de todo, y a pesar de las escenas de alto voltaje que tiene la obra, Accardi y Gil fueron aplaudidos de pie en Bahía Blanca al final de su obra, “En otras palabras”. Pero esta historia, está claro, continuará...