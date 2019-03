Burruchaga: detalles reveladores de lo que pasó entre Sampaoli y los jugadores

Pocos días después de producirse su alejamiento de las funciones de manager de la Selección, Jorge Burruchaga reveló detalles sobre los cruces y cortocircuitos existentes durante el Mundial de Rusia entre los jugadores y Jorge Sampaoli.

"Internamente, el grupo en el Mundial no estaba sólido. No era caótico, pero entre jugadores y cuerpo técnico la relación humana no era la ideal", contó el ex jugador de Independiente.

Y en ese sentido añadió que "Si desde el inicio no se dicen claramente cómo son las cosas, a la larga dentro de un grupo de trabajo aparecen las diferencias. Hay distintos tipos de jugadores y distintos tipos de egos. Creo que es positivo hablar y ser sincero para que el grupo se fortalezca", extendió sus afirmaciones para explicar el conflicto.

En ese sentido y después del 0-3 frente a Croacia, y de la discusión subida de tono entre Sampaoli y Beccacece en la previa de dicho encuentro, en la Selección se instauró el "doble comando" y acerca de esta situación Burruchaga agregó: "No digo que los jugadores hayan tomado el poder, pero sí que se hizo difícil. Cuando no se consiguen resultados y cuando no se debate ni se habla cara a cara, las cosas se complican", puntualizó.