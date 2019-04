San Carlos iría sin cambios

| Publicado en Edición Impresa

Este jueves a partir de las 15:30 San Carlos visitará a San Martín de Burzaco, en el comienzo de la 34º fecha de la Primera C. No hay nada confirmado, pues habrá que esperar la práctica de hoy, pero es probable que no haya cambios en la formación titular, respecto del que goleó a Ituzaingó. Ayer, se cerró la fecha 33; Sp. Barracas 2, V. Arenas 1 y Lamadrid 1, Alem 0.