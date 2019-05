El arquero, tras la eliminación en la Copa de la Superliga, dejó abierta la posibilidad de una venta. “Me siento muy bien, preparado para salir y dar un salto de calidad”, aseguró

Walter Epíscopo

Se terminó la temporada oficial para Gimnasia. Tras haber logrado mantener la categoría en Primera División, avanzado en la Copa Argentina y peleado hasta cuartos de final de la Copa de la Superliga, llegó el momento del descanso para el plantel Tripero. Un grupo que inició en las últimas horas sus vacaciones lleno de incertidumbre. No está claro aún ¿quién sigue y quién no?; a ¿quién le renovarán el contrato?; ¿quién se podrá ir por una venta? ¿qué refuerzos llegarán de cara a una temporada que será durísima por los Promedios?

La eliminación ante Argentinos Juniors todavía está fresca, pero la dirigencia junto al técnico deberán tomar decisiones en los próximos días para tener claro el panorama de cara al 10 de junio, en teoría, cuando los jugadores inicien la pretemporada.

Y uno de los futbolistas que no sabe si seguirá en el Club después del mes de junio es Alexis Martín Arias. El arquero, tiene posibilidades de emigrar, y de ser una oferta muy buena, luego de 3 años defendiendo el arco mens sana, podría irse. “Si llegara una oferta, creo que sería el momento justo de una salida”, aseguró el golero, que el último jueves ante Argentinos, cumplió 100 partidos en Primera.

Más allá de su situación personal, Alexis habló de lo que fue la participación del Lobo en la Copa de la Superliga y en el torneo, “el balance de la temporada es bueno”, afirmó; y dentro del dolor por la eliminación, fue muy autocrítico con errores cometidos durante el encuentro del último jueves.

- ¿Qué balance hacés sobre la participación de Gimnasia en la Copa de la Superliga?

- Obviamente que todos nos quedamos dolidos porque creo que tuvimos las chances como para darlo vuelta, sobretodo en el segundo tiempo. Pero bueno, sabemos muy bien que en esta instancia, los errores cuestan mucho y nosotros los terminamos pagando caro.

- El segundo tiempo, fueron un equipo muy distinto al de los primeros 45 minutos. ¿Por qué ocurrió eso?

- Sí... Hablamos en el entretiempo y me parece que en el segundo pudimos mejorar y se vió otra cosa. Sabíamos que era un rival al que podíamos ganarle, y en La Paternal pudimos haber hecho más y no lo hicimos, ahí está la clave. Lamentablemente no supimos aprovechar ese momento estando de visitante con un hombre más, porque el gol de visitante vale mucho...

- Podrían haber asegurado la clasificación en la ida decís.

- Sí. Fijate que ellos hacen un gol y a nosotros nos obligaba a convertir dos. Lo bueno es que salimos con otra energía en el complemento y tuvimos las chances para convertir, aunque hay que remarcar que tenemos errores puntuales que si queremos pelear por cosas importantes, no los podemos cometer.

- ¿Sentís que en esta Copa habían encontrado la forma de jugar, incluso ganando de visitante, algo que les costaba mucho?

- Sí, creo que habíamos encontrado un patrón de juego que lamentablemente con Argentinos en el partidos revancha no lo hicimos. En el primer tiempo estuvimos un poco desordenados y justamente la característica de este equipo era el orden. Igual, me parece que son más las cosas buenas que las malas en estos últimos partidos, así que hay que aferrarse a eso. Después, no sabemos si vamos a estar los mismos jugadores, si va a haber un recambio... Por eso hay que poner la cabeza en frío y prepararse para el año que viene que tendremos una temporada muy dificil.

- En medio de la derrota y la eliminación, queda también que cumpliste 100 partidos en el arco de Gimnasia en 3 años. ¿Qué significa para vos?

- Uno salió del Club y lógicamente que te pone muy contento llegar a cierta cantidad de partidos, el cariño y el aplauso de la gente. Fue un lindo momento el del reconocimiento. Pero bueno, ahora tendremos descanso y luego habrá que encarar una pretemporada muy dificil. También habrá que analizar el futuro, que puede ser acá o en otro Club... Ahora es tiempo de vacaciones y descansar la cabeza.

- ¿Sentís que ahora es momento de una venta, de cambiar de aire tal vez?

- La verdad es que si llegara una oferta, creo que sería el momento justo de una salida... Me siento muy bien, preparado para salir y dar un salto de calidad. Creo que si llega la propuesta de un equipo importante de afuera, nos tendremos que sentar con los dirigentes y dar el paso hacia adelante.

