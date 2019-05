“Estudiantes cambió mi vida para siempre”

El Sopa, a 24 años del ascenso a la B Nacional, recordó la huella imborrable de ese equipo en el Club y en su vida personal

| Publicado en Edición Impresa

Martín Cabrera

mcabrera@eldia.com

-¿Estudiantes te cambió la vida?

-Sin dudas, porque vine hace 25 años luego de haberme iniciado en River y jugado en San Lorenzo y All boys. No me fui nunca más. Me casé de nuevo, vivo acá, mi hija más chica va al Jardín de Estudiantes y me recibí de abogado en la UCA. Me cambió la vida, sin dudas.

El que habla es Manuel Santos Aguilar, ex jugador que formó parte del equipo que ascendió en 1995 (se cumplieron hace tres días 24 años de la gesta), un equipo que más allá de no tener hoy el lugar que se merece, marcó un antes y un después en el Club. Fue un equipo que de alguna manera refundó a Estudiantes.

-¿Cómo llegaste?

-Fui uno de los últimos en sumarme. Estaba en All Boys y llegué para la tercera fecha, junto con Andrés Noguera. Me acuerdo que en el entretiempo del partido que Estudiantes jugó contra Chacarita, el primero en el Nacional B, me llamó un dirigente para preguntarme si me interesaba la propuesta.

-¿En el entretiempo?

-Sí, justo lo estaba mirando por tele. Nunca supe por qué me llamaron a esa hora, si Russo y Manera lo pidieron en ese momento. Me reuní en la semana y rápidamente arreglamos. Estaba en un momento de mi carrera con algo de incertidumbre y de repente todo cambio. Eso le marco a los chicos todo el tiempo, siempre hay que estar preparado para un desafío.

-¿Cómo fueron los primeros meses en el Club?

-Viajaba todos los días desde Buenos Aires con Leo Ramos por la avenida Calchaquí. Hasta que en enero nos agarró Eduardo (Manera) y nos dijo que nos jugábamos cosas importantes, que lo ideal era que nos mudásemos. Y así lo hicimos.

-¿Qué recuerdos tenés de ese plantel?

-Era una Selección. Me tocó entrar a la segunda semana de haber llegado. Fue contra Quilmes, de visitante, y estaba todo tan claro que no me costó. Cada cual sabía qué tenía que hacer. Había grandes jugadores y un cuerpo técnico de primera. Llegaron buenos jugadores pero también había un grupo muy importante. Los chicos contaban que el Club había sido desbastado, que no tenían ropa para entrenar, que era un caos. La llegada de Russo y Manera unió a todos.

-A diferencia de otros que descendieron, pareció que Estudiantes no sufrió su paso por la B

-Exacto. Siempre sentimos que seguíamos en Primera. Lo disfrutamos. Se dieron un montón de factores como para que el paso de Estudiantes por la B Nacional fuese un espectáculo. Volvimos en 9 meses, con récord de puntos. Había un enorme grupo humano dentro y fuera. No me puedo olvidar del Dr. Nigro, muy importante para todos nosotros.

-¿Qué era el Ruso Prátola en ese plantel?

-Un tipo bárbaro. Era de mi categoría y cuando teníamos que venir a La Plata decíamos ‘uh, nos tocan Prátola y Trotta’. Dos defensores muy bravos, pero leales, eh. Un emblema, un pibe que supo sobrellevar su carrera y su vida de la mejor manera. Una pena enorme su partida.

-¿Quiénes eran los otros líderes de ese equipo?

-Había muchos. Estaban los Capria, Caldera, Sebastián (Verón), Leo Ramos, Bossio... La verdad que sobraban caudillos. Tal vez no tuvo el merecido el reconocimiento, pero fue un plantel terrible. Fijate la trayectoria de casi todos años después. El hincha de Estudiantes tiene el mejor recuerdo de ese equipo.

-¿Qué partidos recordás?

-Mi debut ante Quilmes, mi primer gol ante Godoy Cruz como visitantes y un partido en La Plata contra Colón, que lo goleamos. En sí recuerdo todos los partidos, incluso uno que perdimos contra Central Córdoba en la cancha de Newell’s. Y por sobre todas las cosas me queda el día que ascendimos contra Gimnasia y Tiro de Salta. Fue una fiesta terrible.

-¿Qué es de tu vida?

-Me quedé en La Plata y cumplí con un pedido del Dr. Nigro: terminé el secundario y me recibí de abogado. Siempre me gustó leer y estudiar. Además pude cumplir el deseo de mi mamá, que siempre me inculcó que al fútbol tenía que sumarle estudio. Hoy trabajo de eso, no todo lo que deseara, pero me las rebusco. Y también estoy en la intermediación de jugadores. Además, doy clases en la Escuela de Técnicos Osvaldo Zubeldía y asesoro deportivamente al Club Polideportivo de Gonnet. Y cuando puedo voy a ver los partidos de Estudiantes. Lo sigo mucho.

“Ese plantel era una Selección, tenía grandes jugadores y un cuerpo técnico de Primera”