San Carlos no le encontró la vuelta y Midland lo aprovechó

El Funebrero, prácticamente cerró el partido en el primer tiempo. El Celeste, a pesar de la derrota, se mantiene en zona de Reducido

| Publicado en Edición Impresa

Villa San Carlos no pudo cerrar la clasificación para el Reducido. Si bien prácticamente ya está adentro, el funcionamiento del equipo no estuvo a la altura de las circunstancias, y terminó perdiendo por 2-0 ante Midland, que también pelea por ingresar al mini torneo. El Funebrero definió el partido prácticamente en el primer capítulo, gracias a los goles de Juan Goicoechea (ex Cambaceres) y Néstor García. Después, vendría la suspensión momentánea del encuentro, debido a incidentes que se produjeron entre la gente local y la policía,. Tras la reanudación (estuvo parado 7 minutos), el Celeste intentó la reacción, pero no le alcanzó. En la parte final, San Carlos quemó las últimas naves, aunque el local lo controló bien y desbarató todo intento ofensivo.