Los platenses cuentan la locura que vivieron en Nápoles por el gran apoyo generado por el “10”

En los Juegos Mundiales Universitarios nuestros deportistas fueron “locales” y el mismísimo Maradona agradeció a los napolitanos

| Publicado en Edición Impresa

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

La crónica podría empezar contando que del 3 al 14 de julio se desarrolló en Nápoles, Italia, la edición número 30 de los Juegos Mundiales Universitarios, conocidos como Universiadas (se realiza cada 2 años y es el segundo evento multideportivo más grande del mundo). Pero en esta oportunidad hubo condimentos que hicieron diferente la experiencia para la delegación Argentina que en esta quinta participación, tuvo 252 integrantes (de 88 Instituciones y de 19 Provincias, la mayor hasta el momento), de los cuales 18 eran de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Fue diferente a lo que pasó en China en 2011, en Rusia en 2013, en Corea del Sur en 2015, ó en Taipéi en 2017. Lo vivido en Nápoles jamás lo imaginaron los argentinos y seguramente no se lo olvidarán nunca.

Cuando el abanderado Nacional, el basquetbolista Carlos Buemo ingresó en la ceremonia de apertura encabezando la delegación de nuestro país (eran 150 países, con más de 8 mil atletas presentes) todo cambió en el Estadio San Paolo donde Diego Maradona supo brillar. Más de 50 mil personas estallaron al ver que entre los deportistas se mostraban camisetas de Argentina con el “diez” en la espalda y el apellido de Diego. La imagen se agigantó en las pantallas del Estadio. Fue un momento único el que vivió la delegación y a partir de ahí fueron locales en cada competencia de las 14 disciplinas en las que intervinieron, de las 18 que había. Automáticamente el hashtag “NapoliEsArgentina” explotó y hasta el mismísimo Maradona en sus redes sociales puso fotos, le envió mensajes a los deportistas argentinos y agradeció al pueblo napolitano por tanto cariño para la delegación.

Javier Orlandoni es director general de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata, y jefe de equipo de la Selección Argentina Universitaria de Básquetbol, formando parte además del cuerpo técnico; Rosa Reinoso, es jugadora de vóley de la Selección de la UNLP, además de ser parte del equipo de Gimnasia conocido como Las Lobas. Ambos fueron parte de los 18 representantes de la UNLP, y a pesar de haber pasado los días se siguen emocionando al recordar lo vivido.

Fue impactante la entrada al San Paolo. Fuimos uno de los primeros países en ingresar y explotó el Estadio cuando uno de los chicos mostró la camiseta de Maradona. El amor que hay por Diego es increíble, y a partir de ahí el apoyo de los napolitanos fue tremendo. Fuimos locales en todos los deportes, en todo momento. El afecto fue total de parte de la gente, fue tremendo”, comienza contando Orlandoni, quien agrega, “los napolitanos se parecen bastante a nosotros en algunas cosas”.

A su turno Reinoso contó que, “la sensación fue hermosa, sentimos mucho cariño de los italianos. Desde el público a los voluntarios que te alcanzaban el agua o una toalla. Fue muy lindo, la verdad es que nos sentimos locales”. Para Rosa fue el segundo Juego consecutivo al que viaja y defiende la celeste y blanca, pero esto superó lo vivido antes: “Fue algo distinto a lo de Taipéi hace 2 años, en todo sentido. Fue otro grupo, otras sensaciones. Realmente es muy lindo poder compartir esta experiencia con mis compañeras después de todo el sacrificio hecho a diario por entrenar, jugar, los estudios... Si bien nos hubiese gustado tener un mejor resultado, sabemos que podemos seguir creciendo y queda mucho por hacer. Pero fue hermoso poder representar a esta camiseta otra vez”, afirmó la jugadora Tripera.

Vale decir que estas Universiadas las organiza FISU (Federación Internacional del Deporte Universitario) y en nuestro país la Entidad que la representa es FeDUA (Federación del Deporte Universitario Argentino). El objetivo y los lineamientos son muy claros y Javier los cuenta: “Se trata de incentivar a los deportistas a que estudien, sea en universidades públicas o privadas e institutos terciarios. Después la competencia es durísima porque el nivel de las universidades es cada vez más alto, se apuesta cada vez más al deporte universitario. La mayoría de los países tiene un sistema deportivo universitario muy fuerte y nosotros para competir a ese nivel tenemos que recurrir al deporte federado y tratar que los chicos del deporte federado puedan estudiar también en las universidades públicas y privadas de Argentina”.

Argentina sumó una Medalla de Plata (la consiguió la atleta marplatense Belén Casetta en los 3.000 metros con obstáculos) y 7 Diplomas.

DE LA PLATA A NÁPOLES

Como quedó dicho, fueron 18 representantes de la UNLP entre jugadores y entrenadores, que estuvieron en las disciplinas vóley femenino; fútbol masculino; rugby masculino y femenino; básquetbol masculino y femenino; tenis masculino; atletismo; y tae-kwondo.

Desde nuestra Ciudad viajaron: Melina Alcaraz (rugby femenino seven), Luciana Angiolillo (tae-kwondo), Bruno Balatti (rugby masculino seven), Juan Owen Byrme Knobel (rugby masculino seven), Iara Capurro (atletismo/lanzamiento de bala), Facundo Casina (rugby masculino seven, integrante del CT del equipo), Rafael Cirignoli (CT de rugby seven, DT del equipo), Lucas Coria (tenis masculino), María Luz Cosulich (vóley femenino), Pablo García Munitis (rugby masculino seven, integrante del cuerpo técnico del equipo), Paula Agustina Ghiorzi (rugby femenino seven), Micaela González (básquetbol femenino), Nicolás Maitini (fútbol masculino), Camilo Maurín (rugby masculino seven), Javier Orlandoni (jefe de delegación básquetbol masculino e integrante del CT), Guillermo Pujol (jefe de delegación rugby masculino seven e integrante del CT del equipo), Rosa Reinoso (vóley femenino) y Sofía Marcela Tournier (tae-kwondo).