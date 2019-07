Críticas de Alberto Fernández al gobierno de Nicolás Maduro

| Publicado en Edición Impresa

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó al gobierno de Nicolás Maduro al asegurar ayer que en Venezuela “se han vivido un sistema de abusos y arbitrariedades del Estado” y advirtió que “no pueden pasar desapercibidos”, tras el informe de la ONU sobre violaciones de derechos y persecución política en ese país.

“En Venezuela hay un problema respecto a la calidad institucional y hay que prestarle atención “, alertó Fernández en una conferencia de prensa que ofreció en un hotel de Mendoza junto a la candidata a gobernadora del peronismo, la senadora nacional, Anabel Fernández Saasti.

Fernández afirmó que en Venezuela “se ha vivido un sistema de abusos y arbitrariedades del Estado que no pueden pasar desapercibidos” y valoró el informe elaborado por Michelle Bachelet al asegurar que sabe “de su corrección y severidad en sus análisis”.

El precandidato presidencial sostuvo que “la solución venezolana no es llenar el país de marines o que alguien se autoproclame presidente en una plaza pública”, y destacó que “los países sudamericanos, haciendo honor a la doctrina de la no intervención, lo que debemos hacer es ayudar a que los venezolanos se reencuentren”. Y dijo: “No tenemos que incentivar a (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump a que mande tropas”.

Ante una consulta sobre la frase del presidente Mauricio Macri, quien dijo sobre Venezuela que “los que callan son cómplices”, Fernández afirmó: “De la frase de Macri no opino, porque la verdad yo no hablo para que me escuche Trump. Macri sí”.

Por otra parte, aseguró que Macri “apagó la economía” y dijo que “cuando volvamos tenemos que volver a prenderla” y recuperar “el consumo y la producción”.

“Hace años que la Argentina está cayendo y en el primer trimestre el producto bruto argentino ha caído 5.8 puntos”, expresó.