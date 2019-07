El kirchnerismo tiene su primera foto de campaña

Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa, precandidatos por el Frente de Todos, aparecen juntos en la imagen captada en Necochea

El Frente de Todos aprovechó el feriado por el 9 de Julio para su primera foto de campaña de cara a las elecciones internas del próximo 11 de agosto.

La imagen tuvo como escenario la ciudad de Necochea y los protagonistas que aparecen son el precandidato a presidente, Alberto Fernández, el precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y quien encabeza la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, además del intendente de la localidad balnearia, Facundo López.

Como fondo se ve el Monumento a la Gesta de Malvinas de la ciudad balnearia.

En ese marco, Alberto Fernández aseguró hoy que es necesario "apostar a todas las energías en simultáneo" y "no enamorarse sólo de Vaca Muerta", al tiempo que volvió a criticar a la Justicia porque "se dirimieron cosas en contradicción con el derecho". "Los actos judiciales son actos de gobierno del Poder Judicial y pueden ser revisados. Hay canales institucionales para hacerlo. Y todos los argentinos saben que la justicia funciona mal. ¿Por qué se asombran que digo lo que todos dicen en la calle?", dijo el candidato en una conferencia de prensa que brindó hoy en Necochea.

Agregó que están los canales institucionales para dirimir si la Justicia funciona bien o no, en referencia al Congreso, a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, y señaló: "Yo sé como todos los argentinos que no está funcionando". Dijo también que "se dirimieron cosas (en la justicia) en contradicción con el derecho" y preguntó: "¿Qué esperan, que me haga al distraído?".

Ante otra pregunta de la prensa, Fernández se refirió a la energía y consideró que "sin duda Vaca Muerta es una gran oportunidad", pero hay que "apostar a todas las energías en simultáneo".