“El mercado ya dio ganador a Alberto pero lo está bochando”

“El mercado desconfía”, dijo Luis Caputo, en una charla que compartió con el viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, uno de los economistas preferidos del candidato presidencial opositor, Alberto Fernández, con quien tuvo más coincidencias que desacuerdos sobre el rumbo económico.

Según el ex ministro de Finanzas de Macri y ex presidente del Banco Central, además de uno de los principales negociadores con el FMI, agregó que “el mercado ya dio como ganador a Alberto (Fernández), sin embargo, lo está bochando”.

Sobre el cimbronazo financiero tras las PASO insistió en que “es totalmente exagerada” la postura del mercado. “Está preciando una victoria de Alberto, pero también que ya defaulteó y viene una reestructuración hostil. Los mercados sobrerreacionaron. Es obvio. No pasó nada de lo que presagia y no tiene que pasar”, aseguró. Y fue más allá: “Alberto no creo que tenga la intención de hacer ninguna de estas cosas y la gente que la asesora, como Emmanuel, lo confirma acá, no piensan para nada así”, explicó.

Además, dijo que la situación “es totalmente controlable” y coincidió con Álvarez Agis que la solución es política y no económica.

Sobre el dólar, que llegó al nivel más alto de los últimos años, Caputo afirmó que “no hay ningún atraso”, y argumentó que “no hay una gran demanda de dólares sino que se restringió la oferta, como siempre ocurre”. A su sucesor, Guido Sandleris le aconsejó: “No debe permitir que caiga la moneda 5% o 8% por día”.